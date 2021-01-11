Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı

11.01.2021 16:28
Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesinde pandemi nedeniyle aç kalmayla karşı karşıya kalan sokak hayvanları hayvanseverler tarafından beslendi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde pandemi nedeniyle aç kalmayla karşı karşıya kalan sokak hayvanları hayvanseverler tarafından beslendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması aynı zamanda lokantalar, restoranlar, kıraathaneler gibi işletmelerin kapalı olması nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlarda aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu kapsamda Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden hayvanseverler, terk edilmiş anne köpek ile yavrularını besledi. Sokak hayvanlarını sık sık besleyerek hayatta kalmalarını sağlayan hayvansever Hasan Ünlü, Kastamonu-Cide karayolu üzerinde tesadüfen anne köpek ile yavrularına denk geldi. Aracından inen Hasan Ünlü, anne köpek ile yavrularını besledi. Ünlü ayrıca, kış mevsiminde havaların soğuk olmasından dolayı anne köpek ile yavrularına kulübe yaparak bulundukları alana yerleştirdi.

Ünlü, anne köpek ile yavrularını bırakmayarak sahiplendi. Evinden her gün getirdiği yiyecek ile hayvanları besleyen Ünlü, "Cide-Kastamonu karayolu üstünde kaderine terk edilmiş halde anne köpek ve yavrularını tesadüfen buldum. Bu zorlu süreçte sokak hayvanlarının da ilgiye ve alakaya ihtiyaçları var. Bende duyarsız kalmadım ve onlara soğuktan kendilerini koruyabilmeleri için kulübe yaptım. Ayrıca imkanlarım dahilinde her gün evimden yemek yaparak onlara can olmaya çalışıyorum. Bu hayvanları buraya bırakanlara sesleniyor. Bu hangi vicdana sığar, mademki bakamayacaksınız neden dağ başına bırakıyorsunuz. Burada ne yer ne içerler, evinizde nasıl yatıyorsunuz, bunun hesabını Allah katında mutlaka vereceksiniz" dedi. - KASTAMONU

Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı
Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı
Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı
Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı
Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı

Sokak Hayvanları, Kastamonu, Köpek, Cide, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor Kısmen durdurulan hamsi avı diğer balıkların fiyatlarını yükseltti Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez WhatsApp'ın kararı sonrası yerli uygulama BiP'i son 3 günde 4,6 milyon kişi indirdi İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi
Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak         
16:22
Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı         
15:39
'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı 'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı         
15:29
Erzurum'da ilk tehlike! Ev sahibi ekip, gole çok yaklaştı Erzurum'da ilk tehlike! Ev sahibi ekip, gole çok yaklaştı         
15:06
Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor         
14:53
Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı         
14:43
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:24
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Kararsızlık başına dert oldu! Ebru Gündeş, 75 bin TL kaparo verdiği evden vazgeçince parasından oldu Kararsızlık başına dert oldu! Ebru Gündeş, 75 bin TL kaparo verdiği evden vazgeçince parasından oldu         
10:48
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 16:43:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei