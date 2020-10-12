Pandemide adrese ücretsiz kitap - Son Dakika

- Pandemide adrese ücretsiz kitap

TOKAT - Tokat'ta, pandemi döneminde öğrencilerin talep ettikleri kitaplar kargoyla ücretsiz olarak evlerine ulaştırılıyor.

Tokat Valiliği tarafından uygulamaya konulan "Kitap Tokat" projesi kapsamında öğrenciler web sitesi (www.kitaptokat.gov.tr) üzerinden kitap talep ediyor. Talep edilen kitaplar Z kütüphanede paketlenerek kargoya veriliyor. Pandemi sürecinde şehir merkezlerinde öğretmenler tarafından öğrencilerin evlerine kadar ulaştırılan kitaplar, kargo ile de en ücra nottaki köylere kadar gönderiliyor. Proje kapsamında ise il genelinde okulöncesi 232 bin 896, ilkokul 280 bin 289, ortaokul 259 bin, 325 lise 165 bin 066, öğretmen ve diğer meslek grupları 62 bin 424 olmak üzere toplam 1 milyon kitap dağıtıldı.

"Çocuklarımız yeter ki kitap okusunlar"

Okullar Kampüsünde bulunan Z- Kütüphanede düzenlenen etkinliğe katılan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, pandemi sürecinde uzaktan eğitime destek olmak ve öğrencilerin okumasına katkıda bulunmak amacıyla projeye devam ettiklerini kaydetti. Vali Balcı, çocukların yanında olmak, kitap okumaya verdikleri değeri göstermek için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Çocuklarımız yeter ki kitap okusunlar. Kitabı bir defaya mahsus vermiyoruz. Çocuk kitabı okuduğuna ilişkin bilgileri internet sistemimize girdikten sonra yeniden kitap talebinde bulunabiliyor. Yeni kitap siparişleri verdik ve çocuklarımızı kitaplarla buluşturmaya devam edeceğiz. Kitaplar PTT aracılığıyla evlerde ve çocuklarımızın ellerinde. Bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum." dedi.

Vali Balcı, açıklamalarının ardından Z kütüphanede n merkez ilçe ve ilçelere kargo ile kitap gönderilme sürecini yakından takip ederek bilgi aldı.