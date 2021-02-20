Pandemide akran iletişiminden uzak kalmak öğrenme kaybına yol açabilir - Son Dakika
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Pandemide akran iletişiminden uzak kalmak öğrenme kaybına yol açabilir

20.02.2021 10:12
Pandemide akran iletişiminden uzak kalmak öğrenme kaybına yol açabilir

Pandemi döneminin yetişkinler gibi çocuklar için de psiko-sosyal açıdan birçok etkisi olabiliyor.

Pandemi döneminin yetişkinler gibi çocuklar için de psiko-sosyal açıdan birçok etkisi olabiliyor. Özellikle okul döneminde yaşıtlarından uzak kalan çocukların öğrenme kaybı yaşayabileceğini vurgulayan Uzman Psikolog ve Co- Terapist Pınar Talaslıoğlu, bu sürecin daha rahat geçirilebilmesi için önerilerde bulundu.

Yapılan güncel çalışmalara göre çocukların yaşıtlarından fiziksel ve sosyal olarak uzak kalması, evde özel alan eksikliği yaşaması, hastalığa dair korku duyması, ailelerinin ekonomik sıkıntılarla baş etmesi gibi durumlar yaşaması psikolojik iyilik hallerini etkileyebiliyor. Aynı zamanda sosyal izolasyonla birlikte çocukların yaşam memnuniyetlerinde de düşüş olabileceği belirtiliyor. Çocukların okul gibi ortamlarda yaşıtlarıyla bir arada olmaya ihtiyaç duyduğunu söyleyen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Türkçe Program Başkanı Uzman Psikolog Pınar Talaslıoğlu, "Yaşıtlarından uzak kalmak çocuklar için zorlayıcı olabiliyor. Güçlü bir akran iletişimi öğrenmeye destek olabilirken, çocukların bu destekten uzak kalması öğrenme kaybı yaratabiliyor. Sınıf ortamında çocukların bir arada olmasıyla grup dinamiği daha kolay oluşabiliyor. Evde ekran karşısındaki bireysel öğrenme ortamında ise çocuklar sosyal bağ kurmakta ve gruba aidiyet duymakta zorlanabiliyor, bulunduğu ortama yabancılaşabiliyor. Ekran üzerinden diğer kişiye erişememek de çocuğun kendini izole ve yalnız hissetmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle online derslerde grup dinamiğini oluşturmaya yönelik etkinliklerin olması çocukların birbirleriyle temas kurmasına yardımcı olabilir" dedi.

"GÜNLÜK RUTİNLERİN DEVAMLILIĞI GÜVEN YARATIR"

Bu dönemde çocukların güvende olduklarını hissetmeye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Talaslıoğlu, şöyle devam etti:

"Günlük rutinlerin devamlılığı hayatın devamlılığına dair mesaj vererek çocuğun güvende hissetmesine destek olabilir. Aynı zamanda yaşıtlarıyla sosyal mesafeli olarak iletişimlerini sürdürebilecekleri alternatif alanlara ihtiyaç duyabilirler. Böylelikle sosyal bağ ve grup desteği alabilirler.Çocukların salgın dönemiyle ilgili duygularını ve davranışlarını keşfedebilecekleri öz düzenleme becerilerini geliştirmek, dönemi daha rahat atlatmalarına destek olabilecektir. Örneğin; evde çocuğun kendine yeni alanlar açmasına, güçlü yönlerini ve içsel kaynaklarını keşfetmesine, duygularını regüle etmesine yönelik bir ihtiyaç köşesi ya da ihtiyaç alanı yaratılabilir. Çocuk yoğun stres hissettiğinde evin bu ihtiyaç alanında sakinleşmek ve duygularını fark edebilmek için zaman geçirmekten keyif aldığı etkinlikleri yapabilir. Beraberinde ebeveynin hem kendine hem de çocuğa şefkatle yaklaşması aralarındaki bağı güçlendirebilecektir."


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Kaynak: DHA

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