Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasının ardından üreme dönemine giren kurbağaların Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne geçişleri başladı. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, "Kurbağalar, Domaniç- İnegöl yolundan karşıdan karşıya geçerken telef oluyorlardı. Bu yıl pandemi ve yasaklar nedeniyle dereden gölete geçmeleri daha kolay oldu. Fakat sayıları geçtiğimiz yıllara oranla çok azaldı" dedi.

Domaniç ilçesinde kurbağaların üremek için ormanlık alanlardan Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu göletine geçişleri hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasının ardından başladı. Ormanlık alanlardan çıkan kurbağalar, Domaniç-İnegöl kara yolundan geçiş yaparak gölete ulaşıyor. Ancak yoldaki yoğun trafik nedeniyle özellikle gece yarısı fark edilmedikleri için bir çoğu araçların altında kalarak ölüyor. Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması trafiği azaltırken, kurbağalar da daha kolay gölete ulaşıyor. Birbirinin sırtında göç yolundaki kurbağalar ise ilginç görüntüler oluşturuyor.

'UZMANLARIN İNCELEMESİ GEREKİYOR'Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, uzmanların sadece Domaniç ilçesine özgü olduğu bilinen kurbağalar üzerinde inceleme yapması gerektiğini belirterek, "Dünyada sadece Domaniç'te görülen kurbağalar, Domaniç-İnegöl yolundan karşıdan karşıya geçerken telef oluyorlardı. Bu yıl pandemi ve yasaklar nedeniyle dereden gölete geçmeleri daha kolay oldu. Domaniç kurbağaları son derece ilginç ve görülmeye değer. Uzmanların gelip kurbağalar üzerinde detaylı inceleme yapmasını bekliyoruz" dedi. Zorlu yollardan geçerek sağ kalan kurbağalar ise Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne yumurtalarını bırakarak üreme dönemlerine girdi.