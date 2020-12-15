Pandemide artan bilinçsiz bilgisayar kullanımı göz sağlığını tehdit ediyor - Son Dakika

Pandemide artan bilinçsiz bilgisayar kullanımı göz sağlığını tehdit ediyor

15.12.2020 09:43
Pandemide artan bilinçsiz bilgisayar kullanımı göz sağlığını tehdit ediyor, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Dikkaya, pandemi nedeniyle bilgisayar, tablet ve akıllı telefon başında geçirilen saatlerin arttığını, bilinçsiz ve uzun kullanımların çocukların göz sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Dikkaya, pandemi nedeniyle bilgisayar, tablet ve akıllı telefon başında geçirilen saatlerin arttığını, bilinçsiz ve uzun kullanımların çocukların göz sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Dikkaya, son yıllarda çocuklarda bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi dijital ekranların kullanım süresinin artış gösterdiğine dikkati çekti.

Salgın sürecinde hem evde geçirilen zamanın arttığını ve eğitimin uzaktan yapıldığını anlatan Dikkaya, bu süreçte çocukların yoğun dijital ekran kullanmasının gözde bazı problemleri de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Dikkaya, salgın nedeniyle artan bilinçsiz bilgisayar kullanımının özellikle çocukların göz sağlığını tehdit ettiğini kaydederek, "Tablet, akıllı telefon ve monitör karşısında geçen uzun saatler gözümüzde dijital ekran yorgunluğu, artmış miyopi riski, uyum spazmı ve mavi ışıktan kaynaklanabilecek rahatsızlıklara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Funda Dikkaya, "Sıklıkla gözlerde ağrı, yorgunluk hissi, bulanık görme, fazla göz kırpma gibi şikayetleri yaşayan çocuklar ihmal etmeden ebeveynleri tarafından göz hekimine başvurmalı." tavsiyesinde bulundu.

"Ekrana bakarken göz kırpmayı unutuyoruz"

Dr. Öğr. Üyesi Dikkaya, ekrana dikkatli bir şekilde bakmanın göz kırpma sayısında azalmaya neden olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Buna ek olarak ve gözyaşı dağılımının bozulması gözle ilgili problemlere yol açarken, uygun olmayan duruş ve oturuş pozisyonları da boyun, sırt ve omuzla ilgili yakınmalara neden oluyor. Çocukların gözünde hipermetrop, astigmat, miyop gibi kırma kusurlarının ve göz alerjisi, kirpik dibi iltihabı gibi göz yüzey problemlerinin olması yakınmaları daha da artırıyor."

Dikkaya, dijital ekran yorgunluğu ve beraberinde gelebilecek göz rahatsızlıklarına değinerek, "Uzun süre dijital ekrana odaklanma çocuklarda gözlerde ağrı, rahatsızlık hissi, kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, bulanık görme ve baş, boyun ve omuzlarda ağrı şikayetlerine yol açabiliyor. Bu tabloya dijital ekran yorgunluğu adı veriliyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklar arasında artan ekran kullanım süresinin miyopi gelişimi ve ilerleme riski yarattığını anlatan Dikkaya, miyopi sıklığının son yıllarda arttığını, bu eğilimin dijital cihaz kullanımı ile paralellik gösterdiğini bildirdi.

"Gözde uyum spazmı şaşılığa bile yol açabilir"

Funda Dikkaya, uzun saatler yakına bakma neticesinde uyum spazmı yaşanabileceğini belirterek, "Bu durum neticesinde yakını net görmemizi sağlayan kasların aşırı kasılması sonucu geçici yüksek miyopi ve uzağı bulanık görme tablosu gelişebilir. Bununla birlikte özellikle son yıllarda uzun süre telefon, tablet kullanımı sonrası gelişen şaşılık (içe kayma) vakaları da bildirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Son dönemde popüler olan mavi ışığın en büyük kaynağının güneş olduğunu aktaran Dikkaya, bunun dışında telefon, tablet ve bilgisayardaki LED ekranlar vasıtasıyla da mavi ışığa maruz kalındığını aktardı.

Dikkaya, mavi ışığın uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesinde, hafızanın gelişmesinde ve zihinsel performansın artırılmasında etkili olduğunu kaydederek, ancak özellikle gece saatlerinde fazla maruz kalındığında uyku düzeninde bozulmaya yol açtığını vurguladı.

Funda Dikkaya, "Bununla birlikte ekrana bağlı göz yorgunluğunu artırabileceği ve ileri yaşlar için de sarı nokta hastalığını tetikleyebileceğine yönelik düşünceler de vardır." uyarısında bulundu.

Üniversite, Tablet, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pandemide artan bilinçsiz bilgisayar kullanımı göz sağlığını tehdit ediyor - Son Dakika Ekonomi


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