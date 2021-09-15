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PANDEMİDE ARTAN TOMOGRAFİLER AKCİĞER KANSERİNDEKİ ERKEN TANIYA YARDIMCI OLUYOR - Son Dakika

PANDEMİDE ARTAN TOMOGRAFİLER AKCİĞER KANSERİNDEKİ ERKEN TANIYA YARDIMCI OLUYOR

15.09.2021 15:23

GAZİANTEP Özel Medical Park Hastanesi'nde akciğer kanseri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

GAZİANTEP Özel Medical Park Hastanesi'nde akciğer kanseri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda akciğer kanserindeki erken teşhisin önemi, tedavi yöntemleri ve yeni teknoloji ile uygulanan tedaviler anlatıldı.

Toplantıya Medical Park Hastanesi Başhekimi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Sevinç, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Uzman Doktor Ali İhsan Şeran ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Medical Park Hastanesi Başhekimi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, akciğer kanserinde hastanenin tam donanımlı olduğunu belirtti.

Şahin, akciğer kanseri ile ilgili gerek teknoloji gerekse uzman hekim anlamında tüm tedavilerin yapılabildiğini ifade ederek, tüm uzman hekimlerin koordineli bir şekilde tedavi uyguladığını aktardı.

Ekber Şahin,"Akciğer kanserlerinde bir ekip olarak çalışıyoruz. Gereken durumlarda cerrahi, gerekli durumlarda ilaç ve ışın tedavisi uyguluyoruz. Gerekli bazı durumlarda da her 3 tedavi yöntemini beraber uyguluyoruz. Hastanemizde bu konuda hem teknik donanımız hem de öğretim üyelerimiz var. Tam donanımlı olarak çalışıyoruz. Yani akciğer kanseri olan bir hasta tedavilerinin tamamını burada olabilmektedir"dedi.

'KORONAVİRÜS ERKEN TANIYA YARDIMCI OLUYOR'

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Sevinç ise, pandemi döneminde vatandaşların sıklıkla tomografiye ihtiyaç duyduğunu bu yönteminde akciğer kanserinin erken tanısına yardımcı olduğunu ifade etti.

Sevinç," Türkiye'de birçok kişi akciğer tomografisine ihtiyaç duymadığı halde koronavirüs salgınından dolayı tomografi çektirdi.Bu tomografiler içerisinde aslında hastanın belki de şikayeti olmayan kanser vakaları da yakalandı. Dolayısıyla koronavirüs için kontrol yöntemi olan tomografi ile birlikte biz kansere de tanı koyabiliyoruz. Bu da daha erken bir tanı yöntemi olmuş oluyor. Bizim bu konuda vatandaşlarımıza mesajımız eğer 50'i yaşı geçtiyseniz ve bir sigara öykünüz varsa, 3 haftadan uzun süren öksürük şikayetleriniz varsa mutlaka bir hekime görünmelisiniz. Çünkü bu hastalıkta en önemli konulardan birisi erken teşhistir"diye konuştu.

PANDEMİDE ARTAN TOMOGRAFİLER AKCİĞER KANSERİNDEKİ ERKEN TANIYA YARDIMCI OLUYOR
PANDEMİDE ARTAN TOMOGRAFİLER AKCİĞER KANSERİNDEKİ ERKEN TANIYA YARDIMCI OLUYOR
PANDEMİDE ARTAN TOMOGRAFİLER AKCİĞER KANSERİNDEKİ ERKEN TANIYA YARDIMCI OLUYOR
PANDEMİDE ARTAN TOMOGRAFİLER AKCİĞER KANSERİNDEKİ ERKEN TANIYA YARDIMCI OLUYOR

Akciğer Kanseri, Ali İhsan Su, Ekber Şahin, Radyasyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PANDEMİDE ARTAN TOMOGRAFİLER AKCİĞER KANSERİNDEKİ ERKEN TANIYA YARDIMCI OLUYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: PANDEMİDE ARTAN TOMOGRAFİLER AKCİĞER KANSERİNDEKİ ERKEN TANIYA YARDIMCI OLUYOR - Son Dakika
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