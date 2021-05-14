Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık - Son Dakika

Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık

14.05.2021 10:19
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bayram geleneği olan mendilli harçlığın yerini, pandemi sürecinde maskeli harçlıklar aldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bayram geleneği olan mendilli harçlığın yerini, pandemi sürecinde maskeli harçlıklar aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu sene ki Ramazan Bayramı'nı da evlerinde geçirecek olan çocuklara bayram sürprizi yapıldı. Heybelerine çocuklar için Sındırgı Belediyesi tarafından tasarlanmış özel maskeleri dolduran palyaçolar, davul eşliğinde mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladı, hediyelerini ulaştırdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Covid-19 nedeniyle çocuklara maske takmayı özendirmek ve farklı bayram kutlanan bu süreçte mendil geleneği yerine çocuklara özel üretilen maskeler tasarlandı. Harçlık ve şeker ile ayrı ayrı poşetlenen hediyeler Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve palyaçolar tarafından bayram hediyesi olarak çocuklara dağıtıldı.

Sındırgı Belediyesine ait Akpınar Yaşam Merkezinde yetişkin maskelerinin yanında çocuklara özel olarak daha ufak ve renkli maskelerin üretimi gerçekleştirildi. Ayrı poşetler içerisinde hijyen şartları da ön planda tutularak paketlenen maske, harçlık ve şekerleri dağıtmak için palyaçolar şehrin cadde ve sokaklarını dolaştı. Sındırgı Belediyesi tam kapanma sürecinde geçen bu bayramda da çocukları yalnız bırakmadı. Çocukların bayram geleneğinden ve neşesinden uzak kalmaması adına bayram evlere taşındı.

Sokaklarda renkli görüntüler oluştu

Sındırgı Belediyesi kısıtlama nedeniyle çocukların bu sene ki burukluğunu biraz olsun gidermek amacıyla onlara güzel bir sürprizde bulundu. Çocukların büyük bir sevinçle karşıladığı palyaçolar eğlenceli anlar yaşattı. Davul eşliğinde gün boyu mahalle mahalle dolaşarak çocuklara hediyelerini dağıtan ekip büyük beğeni aldı.

Bayram hediyelerini alan çocuklar "Her bayramda bizi ziyaret ediyorsunuz, evlerde bayram kutlanmıyor ama sizi balkonlardan görüyoruz mutlu oluyoruz sizi çok seviyoruz" dedi.

Pandemi koşullarında çocukların bayram heyecanını doyasıya yaşayabilmeleri için, palyaçolar tarafından Sındırgı Mahallelerini dolaşarak çikolata, balon ve özel üretilmiş maskeler dağıtıldı. Bayram hediyeleri ile çocukların yüzünü güldüren palyaçolar balkondan seyreden büyüklere de bayram neşesini tattırdı.

Çocukların bayram geleneklerinden ve neşesinden uzak kalmamasını arzulayan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş bu bayram da farklı bir uygulama ile çocukların karşısına çıktı. Mendil içerisinde harçlık yerine, maskeli harçlıklar çocuklara dağıtıldı.

Çocuklarla birlikte bayram sevincini yaşayan ve maske konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen Başkan Yavaş, "Bizim çocukluğumuzda arife gününden başlamak üzere, bazen de bayramın ilk günün de çocuklar bütün evleri dolaşırlar, mendil, şeker gibi insanlardan bir şeyler talep ederlerdi. Etmeseler de vatandaş zaten bunları verirdi. Bu bir gelenekti, yani hem Ramazan bayramının o güzelliğini, hem de paylaşmanın ne anlama geldiğini öğretirdi. Tabi pandemi bazı kuralları değiştirdi. Bunların yerine artık bizler güncelleyerek kendimizi, özellikle maskenin onlar için önemli olduğunu gösterebilmek açısından, renkli çocukların sevebileceği, kırsal için pembe ve onun tonları renkler, erkekler için de mavi ve tonları renklerle özel maskeler yaptık. Hem de bunları Sındırgı Belediyesi olarak kendi kadınlarımız işlediler. Şekerle ve harçlıkla da birleştirerek maskeli bayram hediyeleri verilmiş oldu. İyi bayramlar çocuklar" dedi.

Renkli maskeleri çok beğenen çocuklardan Tuana Tan, "Maskeler için çok teşekkür ederiz maske takmak çok sağlıklıdır" sözlerine yer verirken Gülsüm Eğiol ise "Bayramda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz sizi çok seviyoruz" dedi. - BALIKESİR

Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık

Ekrem Yavaş, Balıkesir, Pandemi, Bayram, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık - Son Dakika


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