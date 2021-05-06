Pandemide boş kalan park koyunlara mera oldu - Son Dakika

Pandemide boş kalan park koyunlara mera oldu

Sivas'ta bir parkta otlayarak ilerleyen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta Alibaba Mahallesinde bir parkta otlayarak ilerleyen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta 17 günlük tam kapanma kararı ile birlikte Sivas'ta cadde ve sokaklar boş kaldı. Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan Aşık Veysel Parkı ise adeta koyunlara mera oldu. Parkta otlayarak ilerleyen koyun sürüsünü görenler şaşkınlık yaşadı. Yüzlerce koyunu park içerisinde gören bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde birçok koyunun park içerisinde otlanarak ilerlediği görüldü. Parktaki çimlik alanda kendilerini ziyafet çeken koyunların yine toplu olarak bir çeşmede su içti. Bir süre parkta otlayan koyunlar çoban eşliğinde bölgeden uzaklaştı.