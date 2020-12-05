Pandemide bu bala olan ilgi çok arttı - Son Dakika

Pandemide bu bala olan ilgi çok arttı

Doğu Karadeniz Bölgesinde üretilen kestane balına talep artınca fiyatı da yükselişe geçti

Kestane balı üst ve alt solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde üretilen Kestane Balı'na pandemide ilgi artınca fiyatı da geçen seneye göre artışa geçti. Geçen sene kilosu 130-150 TL arasında satılan Kestane Balı, bu sene önceki yıllara oranla daha çok üretim olmasına rağmen fiyatı 160-180 TL arasında satılıyor.

Kestane balının en çok tercih edilen ballar arasında geldiğini belirten Trabzon'daki bal satıcılarından Yaşar Turan, arıcıların bu sene fiyatı yüksek tuttuğunu ifade ederek Kestane Balı'nı herkese vermek istemediklerini söyledi. Turan, "Kestane balı çok tercih edilen ballar arasında yer alıyor. Antibiyotik görevi görüyor. Sabah aç karına 1 kaşık yendikten 1 saat sonra kahvaltı yapılmasını öneriyoruz. Kestane balı bronşit ve nefes darlığına çok iyi geliyor. Hatta nefes darlığına bire bir diyebiliriz. Ancak sigara içene faydası olmuyor. Mesela ben 67 yaşındayım. Her sabah kestane balını polenle birlikte 1 tatlı kaşığı yiyorum ve beni çok dinç tutuyor. Bağışıklık sistemine bire bir. Bu günlerde koronadan dolayı çok alan var. Bu günlerde bal ile poleni bol yesinler. Ancak fazla tüketilmesine gerek yok. Aç karına 1 tatlı kaşığı yeterli. Çünkü bu adeta ilaç fazlası zarar" dedi.

Kestane balını genelde Of, Çaykara, Sürmene, Araklı, Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Görele, Tirebolu, yani Karadeniz sahilindeki üreticilerden alarak sattığını belirten Turan "2020 yılında güzel kestane balı oldu. Arıcılar bu sene fiyatı biraz yüksek tuttu vermekte istemiyorlar, fırsatı değerlendiriyorlar. Şu anda kilosunu 160 TL'ye satıyoruz. Kestane balı sadece kestane çiçeğinden olur diğer çiçeklerden olmaz " diye konuştu.

Öte yandan 2019 yılında 2-4 ton civarlarında üretilen Kestane Balı'nın bu yıl yörede üretiminin yaklaşık 20 tonu bulduğu belirtildi.