Pandemide, çadır ve kamp tatil tercihi arttı - Son Dakika

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB), pandeminin tatil anlayışına etkisini ölçtüğü araştırmada, yurt içi tatil yüzde 35 artarken, yurt dışı tatil talebi ise yüzde 44 düştü. Tatil tercihlerinde sıralama ise otel, ev- villa, pansiyon ve kamp- karavan olarak sıralandı. Özel araçla tatile gitme tercihi ise 2020'de yüzde 51 iken bu oran 2021 yılında yüzde 72'ye yükseldi.

TÜRSAB, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile Kuantum Araştırma şirketi ortaklığında yapılan '360 Derece Kamp/Karavan Araştırması' ile pandeminin tatil anlayışındaki etkileri ortaya çıkartıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin pek çok alanda olduğu gibi turizmde de önemli değişimleri ve yeni trendleri gündeme getirdiği belirtilen araştırmada, hijyen ve güvenliğin ön plana çıktığı pandemi sürecinin tüketicilerin seyahat ve tatil alışkanlıklarında önemli değişimlere neden olduğu vurgulandı.

EKO TURİZME İLGİ ARTTIİnsanların kalabalık yerlerden uzak durma eğiliminin eko turizm, yani doğa turizmine ilgiyi artırdığı belirtilen araştırmada, konaklama açısından küçük ve butik otelleri tercih edenlerin oranı yükselirken, ev turizmi, villa kiralamalar, küçük gruplarla yat turları ve kamp-karavan gibi konaklama ünitelerinin de yoğun ilgi gördüğü açıklandı.COVİD-19'UN DEĞİŞİMİAraştırmayla, ülkemizde ve dünyada kamp karavan konusundaki mevcut durum, kişilerin tatil kararları ve tercihlerindeki değişim, çadır kamp/karavan, Tiny House (Küçük ev) benzeri ürünlerin nasıl şekillendiği, bu tatil ürünlerinde demografik yapının ortaya çıkarıldığı, Covid-19'un etkisi ve değişiminin ortaya konulması hedeflendi.DOĞA VE SOSYAL MESAFEMayıs-Haziran 2021 döneminde gerçekleştirilen araştırmada, toplam kamp/karavan turizminden geçen iki yılda yararlanan ve gelecek bir yılda yararlanmayı düşünen 1072 kişiyle görüşüldü. Araştırmanın genel sonuçları ise şöyle: "Covid-19 ile birlikte tatil tercihlerinde değişiklik oldu. Yurt içi tatil tercihi yüzde 39 artarken, yurt dışı tatil tercihi yüzde 44 azaldı. Covid-19'un kamp yapma isteği üzerinde etkili olma oranı yüzde 54,1 oldu. En çok öne çıkan nedenler ise 'yasaklar ve kapanmaların etkisiyle doğayla buluşma isteği' ve 'kalabalık olmayan, sosyal mesafeye uyan alanlar, kalabalıktan kaçma isteği' olarak belirtildi. Yaşanılan yerden çok uzaklaşmadan gidilebilecek tatil yerleri artık daha güvenli bulunuyor. Tatil planını son anda yapacakların oranı ise yüzde 45. Özel araçla tatile gitme tercihi ise 2020'de yüzde 51 iken, bu oran 2021 yılında yüzde 72'ye yükseldi. Tercih edilen tatil türleri sıralamasında kamp/karavan tatili otel, ev/villa ve pansiyonun ardından 4'üncü sırada yer alıyor."221 BİN KİŞİ KAMP TATİLİ YAPTIGeçen yıl Türkiye 'de kamp alanlarında konaklama yapılan geceleme sayısı yerli ve yabancı turist olmak üzere 221 bin 807 olarak açıklanırken, 27 Avrupa Birliği ülkesinde 2019 yılında bu sayının 362 milyon olduğu belirtildi. Potansiyel çadır ve kamp kullanıcılarının, mevcut kullanıcılara göre daha yüksek oranda 'doğa' seyahatlerini tercih ettiğine işaret edilen araştırmada, tatil alışkanlıklarına ilişkin de şu veriler ortaya çıktı: "Potansiyel kullanıcılarda 'rota takip etme' çadırda 1-2 gün, karavanda 2-3 günlük geceleme tercihi olarak öne çıkıyor. Rota takibi yerine 'bir yere giden' çadır ve karavan kullanıcılarının konaklama sürelerinde ise daha belirgin bir şekilde ayrışıyor. Çadırda 2-3 günlük olan geceleme, karavanda 15 günlük kamplar şeklinde görülüyor. Karavan kullanıcıları genel olarak daha uzun tatillere çıkıyor. Harcamalara bakıldığında, tek noktada çadır kullanıcılarının yüzde 15,9'u 500 TL, 14,5'i 2 bin TL, yüzde 2-6 oranları arasında değişen kesimlerde 750 TL'den 4 bin TL ve üzeri harcama yapıyor. Tek noktada karavan kullanıcılarının ise yüzde 15,3'ü bin TL, yüzde 2,8- 4 arasında değişen oranlardakiler de bin - 4 bin TL ve üzeri harcama yapıyor."GÜVENLİ VE SESSİZ ORTAMÇadır ve karavan kullanıcılarının, kamp alanlarından beklentilerine bakıldığında ise yüzde 21,7 ile ilk sırada kamp alanının 'temiz olması' isteniyor. Yüzde 10,1 ile 'sessiz, sakin ve huzurlu' olması talebi ikinci sırada. Diğer beklentiler 'su, elektrik, duş gibi imkanlar' ve 'güvenli olması' olarak sıralanıyor.'TİNY HOUSE' İSTEĞİ YÜZDE 50'YE YÜKSELDİAraştırmaya göre, özellikle beyaz yakalı kesimde giderek yaygınlaşan doğada 'Tiny House' tercihinin kamp/karavan tatili üzerinde de etkili olduğu görüldü. 'Tiny House' deneyimi öncesinde kamp/karavan tatili yapma isteği yüzde 33 seviyesinde iken, bu oranın 'Tiny House' deneyimi sonrasında yüzde 50'ye yükseldiği açıklandı.

Araştırma sonuçlarından hareketle, Türkiye'de kamp/karavan tatili olanaklarının gelişimi için ciddi potansiyel bulunduğu, bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek ve geliştirmek için altyapı konusundaki yatırımlarla birlikte, bu alandaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılmasının faydalı olabileceği değerlendirildi.