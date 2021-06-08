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Pandemi Döneminde Can Dostlara İlgi Arttı - Son Dakika

Pandemi Döneminde Can Dostlara İlgi Arttı

08.06.2021 14:06
Pandemi Döneminde Can Dostlara İlgi Arttı, System.String[]

Türkiye'nin en donanımlı barınaklarından birisi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde COVID-19 pandemisi ile birlikte sahiplendirme ve ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin en donanımlı barınaklarından birisi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde COVID-19 pandemisi ile birlikte sahiplendirme ve ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sokakta yaşayan can dostların korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla inşa ettiği Geçici Hayvan Bakımevi'nde pandemi dönemi ile birlikte sahiplendirme ve ziyaretçi sayılarında artış gözlendi.

COVID-19 pandemisi nedeniyle uzun süredir evlerinde olan aileler, can dost sahiplenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Geçici Hayvan Bakımevi'ni bugüne kadar yaklaşık 13 Bin kişi ziyaret ederken, 2 Bin 283 can dostlarda yeni yuvalarına kavuşturuldu.

Büyükşehir Can Dostları Yalnız Bırakmıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (COVID-19) salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi COVID-19 virüsünün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle 'Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet! ' sloganıyla sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyor. Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama ve su bırakıyor. Özellikle köpek ve kedi popülasyonun fazla olduğu noktalara mama ve su bırakan Büyükşehir ekipleri, COVID-19 virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde kapları her gün birkaç defa doldurarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.

14 Bin 137 Hayvana Kısırlaştırma ve Cerrahi Operasyon İşlemi Yapıldı

Geçici Hayvan Bakımevi'nde, sokak hayvanlarının korunup sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi uzman veteriner hekimleri tarafından müdahale ediliyor. Bakımevinde tedaviye ihtiyaç duyulan hayvanlara aşı ve cerrahi işlemler yapılıyor. Bu kapsamda yardıma ve bakıma muhtaç hayvanlara kucak açan Geçici Hayvan Bakımevinde, kurulduğu 2018 yılından bu yana 21 Bin 674 hayvanın tedavisi yapılırken, 14 Bin 137 hayvana kısırlaştırma ve cerrahi operasyon işlemi yapıldı.

Pandemi Döneminde Can Dostlara İlgi Arttı
Pandemi Döneminde Can Dostlara İlgi Arttı
Pandemi Döneminde Can Dostlara İlgi Arttı
Pandemi Döneminde Can Dostlara İlgi Arttı

Büyükşehir Belediyesi, DOST Partisi, Koronavirüs, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Yaşam Pandemi Döneminde Can Dostlara İlgi Arttı - Son Dakika


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