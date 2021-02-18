Pandemide, coğrafi işaretli Pervari balı satışında artış - Son Dakika
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Pandemide, coğrafi işaretli Pervari balı satışında artış

Pandemide, coğrafi işaretli Pervari balı satışında artış

18.02.2021 08:46

SİİRT'te, koronavirüs salgını döneminde, coğrafi işaret tescilli ve kilosu 250- 500 TL olan Pervari balının satışları arttı.

SİİRT'te, koronavirüs salgını döneminde, coğrafi işaret tescilli ve kilosu 250- 500 TL olan Pervari balının satışları arttı. Bal satıcısı Hacı Özalp, taleplere yetiştirmekte güçlük çektiklerini ve yurt dışına da satış yaptıklarını belirterek, "Bu yıl yeni mahsul neredeyse tükenmek üzere ve müşterilerim baldan bir hayli memnun. Balımız tamamen şekersizdir ve bu sebepten balımızı şeker hastaları bile tüketmektedir. Bal satışları yüzümüzü güldürdü" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar bağışıklığı güçlendirici besinlere yöneldi. Siirt'te yüksek rakımlı bölgelerde üretilen, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balına da ilgi arttı. Bal üreticileri özellikle Pervari ilçesinde üretilen ve geçen yıla oranla artan bal siparişlerini yetiştirmekte güçlük çekiyor. Kent merkezindeki satıcılar da kilosunu 250 ile 500 TL arasında sattıkları balları Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor.

'YENİ MAHSUL TÜKENMEK ÜZERE'Hacı Özalp, siparişleri yerine getirmekte zorlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Pandemiden ötürü sağlıklı beslenmek isteyen birçok vatandaş bala büyük ilgi gösteriyor. Vatandaşlar hakiki Pervari balını bulmak için sıraya girdi. Sağlıklı beslenmek isteyen ve sabah kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden olan balımız şu an neredeyse yok satıyor ve siparişleri yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yurt dışına da gönderiyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde bulunan gerek yabancı ve gerekse Türk vatandaşlarına gönderiyoruz. Ülkemizde birçok ile kargo vasıtası ile göndermeye başladık ve internet ortamında siparişler de almaya başladık. Bu yıl yeni mahsul neredeyse tükenmek üzere ve müşteriler baldan bir hayli memnun. Balımız tamamen şekersizdir ve bu sebepten şeker hastaları bile tüketmektedir. Kuruyemiş de işler az da olsa, bal satışları yüzümüzü güldürdü."


Kaynak: DHA
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