Pandemide daha çok psikolojik alandaki kitaplara ilgi duyuldu - Son Dakika

- Pandemide daha çok psikolojik alandaki kitaplara ilgi duyuldu

İSTANBUL - Tüm dünyayı etkileyen pandemi insanların birçok alışkanlığını değiştirdi. Salgınla birlikte evde kalınan dönemde kitaplara ilgi artarken, okurların kitap tercihleri de değişti. Kişisel gelişim kitaplarının yerini daha çok maneviyatı besleyen kitaplar aldı.

Pandemi döneminde insanların birçok alışkanlığı değişti. Salgınla birlikte evde kalınan dönemde kitaplara da yönelim oldu. Pandemi öncesinde daha çok başarı odaklı kitaplar okunurken, salgınla birlikte psikolojik kitaplara ilgi arttı. Tara Kitap kurucusu Selcen Gür, "Pandemi döneminde aslında biz kendimize yakalandık. Gidemediğimiz yerler veya dışarı çıkamadığımız için kullanamadığımız aksesuarlar oldu. Hayat bir anda evden ibaret oldu. Bu da bize kendi hayatımızı sorgulamamıza sebebiyet verdi" dedi.

"Maneviyata yönelim oldu"

Gür, bu dönemde bireylerin, hayatta neyin daha önemli olduğunu sorgulamaya ve düşünmeye başladığının altını çizerek, "Bu dönemde hepimiz bir içsel boşluk yaşadık, bu da bizi maneviyata yönlendirdi. Pandemide daha çok kişisel gelişim ve psikolojik alandaki kitaplara ilgi duyduk. Eskiden daha çok başarı veya liderlik üzerine kitaplar ilgi görüyordu" ifadelerini kullandı.

'Bilge Ay Cesur Güneş' adlı kitabın yazarı Didem Öztabak ise, "Bu kitapta kendi bakış açımla sade ve anlatılabilir bir dille, nasıl merkeze geleceğimizi basit tekniklerle anlattım. 18 yaşından büyüklerin anlayabileceği bir kitap olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.