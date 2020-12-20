"Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü" - Son Dakika

"Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü"

20.12.2020 15:12

"Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü" Diyetisyen Ezgi Çelik: "Çocuklar ya da yetişkinler yemeklerini yerken televizyon, tablet, telefon ile meşgul olmamalı" "Yiyecekleri iyi ve kötü olarak kodlamayacağız" Karabük'te bir spor salonunda çalışan diyetisyen Nurdan Ezgi...

"Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü"

Diyetisyen Ezgi Çelik:

"Çocuklar ya da yetişkinler yemeklerini yerken televizyon, tablet, telefon ile meşgul olmamalı"

"Yiyecekleri iyi ve kötü olarak kodlamayacağız"

KARABÜK - Karabük'te bir spor salonunda çalışan diyetisyen Nurdan Ezgi Çelik, pandemi sürecinde de yiyeceklerin iyi ve kötü olarak kodlanmaması gerektiğini, önemli olanın porsiyon kontrolü olduğunu söyledi.

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2014 yılı mezunu olan Nurdan Ezgi Çelik, evde geçirilen günlerde tüketilecek ürünlerin ne olduğundan çok ne kadar tüketildiğinin önemli olduğunu dile getirdi. 100. Yıl Mahallesi'nde bir spor salonunda çalışan Çelik, pandemi sürecinde insanların evlerinde kendilerinin ekmek ve hamur işi yaptıklarını ve çocukların okulda ve dışarda daha çok abur cubur tüketirken evde olan hamur işi ürünlerini tükettiklerini belirterek, "Kişilerin bunları kısıtlamasındansa porsiyon kontrolünü yapmalarını öneriyorum. Yine evde kek pişebilir ama kekten çocuk bir dilim yedikten sonra ertesi güne kalan dilim hakları bırakılabilir. Sınırsız tüketimin bu şekilde biraz önüne geçilebilir. Özellikle o öğünü yaparken kişi farkındalıkla yemeli. Çocuklar ya da yetişkinler yemeklerini yerken televizyon, tablet, telefon ile meşgul olmamalı. O öğüne odaklanmalı" dedi.

"Her öğünde mutlaka protein yer almalı"

Öğünlerde tabak modelinin kullanılmasını tavsiye eden Çelik, "Tabağımızın yüzde 50'si sebze grubundan, yüzde 25'i protein içeren süt, yoğurt, et, tavuk, balık gibi gruptan, yüzde 25'i de tahıl grubu dediğimiz çorba olabilir, ekmek olabilir, pilav, makarna olabilir. Böyle bir öğün tabağı planlanabilir. Her öğünde mutlaka protein yer almalı. Protein bizim açlık hormonu olan ghrelin hormonunu azaltır. Haliyle daha uzun süre tok kalmamızı sağlayacaktır. Bir öğün içerisinde bir dilim kek koyuluyorsa bir bardak ayran koyabiliriz, süt koyabiliriz. Bu şekilde öğün içine bir şekilde protein koymuş oluruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları olsa da spor yapılabileceğini ifade ederek, "Şu anda spor salonuna gitmeye çekinen biri için kısıtlamanın olduğu saatler dışında yürüyüş yapılabilir. Hava şartları elverişliyse bisiklete binilebilir. Evden çıkamayan ya da küçük çocuğu olan varsa internetten videolar ya da uygulamalardan yararlanılabilir" şeklinde konuştu.

"Önemli olan porsiyon kontrolü"

Yiyeceklerin iyi ya da kötü olarak kodlanmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, "İyi ve kötü olarak kodladığımızda psikolojik olarak suçluluk, kendimizi kötü hissetme, yeri geldiğinde utanma duyguları hissedilebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için de yiyecekleri iyi ve kötü olarak kodlamayacağız. Tek yasaklayabileceğimiz daha doğrusu uzak durmamız gereken şeyler paketli yiyecekler. Paketli yiyeceklerden uzak durduğumuz sürece evde yaptığımız poğaçayı da, pastayı da, keki de yiyebiliriz. Porsiyon kontrolü bizim için temelde yer almalı" diye konuştu.

Evde kalınan günlerde artık daha fazla film ve dizi izlerken bir şeyler yeme isteği ile ilgili olarak ise Çelik şunları söyledi:

"Genelde yanımızda bulundurduğumuz evde yapılacak patlamış mısır, çerez olabilir. Bunlar da büyük bir kase değil de küçük bir kase alarak en azından kontrollü ilerlenebilir. Meyve tabağı hazırlıyorsak elma ve portakal dilimlerinin arasına biraz da havuç dilimi koyarak hem kalorisi düşük hem de sağlıklı bir tabak hazırlayıp bu şekilde bir alternatif oluşturulabilir."

Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü
Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü
Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü
Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü

Ezgi Çelik, Diyetisyen, Karabük, Tablet, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! 2 bin kişi istihdam edildi Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar" Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor
Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak         
14:52
Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti         
14:22
Evlenmeye karar veren çift, online kız isteme merasimi düzenledi Evlenmeye karar veren çift, online kız isteme merasimi düzenledi         
13:43
74 yıldır fıçı yapıyor! 14 yaşında başladığı mesleğini damadı ve torunuyla birlikte yürütüyor 74 yıldır fıçı yapıyor! 14 yaşında başladığı mesleğini damadı ve torunuyla birlikte yürütüyor         
12:45
Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı         
12:10
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi         
10:38
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 15:29:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei