Pandemide de yabancıların saç ekimi için tercihi Türkiye - Son Dakika

Pandemide de yabancıların saç ekimi için tercihi Türkiye

Dünyayı sarsmaya devam eden koronavirüs pandemisi döneminde uçuşların başlamasıyla beraber yabancıların saç ekimi için gruplar halinde Türkiye'ye gelişlerinde de artışlar yaşanıyor.

Pandemide de yabancıların saç ekimi için tercihi Türkiye, System.String[]
Dünyayı sarsmaya devam eden koronavirüs pandemisi döneminde uçuşların başlamasıyla beraber yabancıların saç ekimi için gruplar halinde Türkiye'ye gelişlerinde de  artışlar yaşanıyor. Saç ekimine gelen yabancıların tatil de yapmasının turizm gelirlerini artırdığına dikkat çekilirken, saç ekimi yapan Tıp Merkezi Sahibi ve Saç Ekim Uzmanı Aslı Tarcan,"Dünya ülkelerine nazaran uygun fiyatlarımızla turistleri cezbediyoruz. Pandemi döneminde tüm dünya kapılarını kapattı. Bu süreç haliyle bizi etkiledi ancak, kapılar açılır açılmaz insanlar Türkiye'ye akın etmeye başladı.Başarımızı Sağlık Bakanlığına borçluyuz" dedi.

Normal turistten daha fazla harcamanın yapıldığı sağlık turizminde Türkiye kaliteli hizmeti, başarılı tedavi uygulamaları ve uygun fiyatları ile dünya genelinde hastaların en çok tedavi için tercih ettiği ülkeler sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.Dünyanın 120 ülkesinden ve özellikle Ortadoğu ağırlıklı hastalar tedavi için Türkiye'nin yolunu tutarken sağlık turizminden ülke milyarca dolar da gelir elde ediyor.Türkiye'de şifa arayan hastaların tatil de yapması turizmde gelirlerin artmasına yol açıyor. Sağlık turizmini koronavirüs pandemisi derinden sarsarken kademeli olarak uçuşların yeniden başlaması sonrası sağlık turizminde önemli bir yeri olan saç ekimi için yabancılar yeniden soluğu Türkiye'de almaya başladı.

"KAPILAR AÇILIR AÇILMAZ GELMEYE BAŞLADILAR"

Türkiye, pandemi öncesi olduğu gibi saç ekimi konusunda turistlerin uğrak noktası haline geldi. Aslı Tarcan Tıp Merkezi Sahibi ve Saç Ekim Uzmanı Aslı Tarcan, "Türkiye, saç ekimi konusunda dünyada ciddi bir marka. Sağlık turizmi için ülkemizi tercih eden turist sayısı, her geçen gün yükseliyor.Pandemi döneminde tüm dünya kapılarını kapattı. Bu süreç haliyle bizi etkiledi ancak, kapılar açılır açılmaz insanlar Türkiye'ye akın etti. Saç ekimi konusunda yaptığımız başarılı operasyonlar sayesinde tüm dünyada en çok tercih edilen ülkelerden biri konumuna geldik" dedi.

Önümüzdeki günlerde daha fazla turiste, saç ekimi konusunda yardımcı olacaklarını dile getiren Tarcan, "3 ay süren pandemiden sonra, ülkemizin sağlık turizmi geliri 3 milyar dolar bandında ilerliyor. Bunun 1.5 milyar dolarını saç ekimi alanı oluşturuyor. Bu ciddi bir oran" diye konuştu.

"TÜRKİYE SON TEKNOLOJİ YÖNTEMLERİNİ KULLLANIYOR"

Türkiye'de uzmanlar tarafından, 25 yıldır saç ekimi yapıldığına dikkat çeken Tarcan, "Danışanlarımızda yüzde 100'e yakın başarı oranına sahibiz. Bunun yanında dünya ülkelerine nazaran uygun fiyatlarımızla turistleri cezbediyoruz" dedi. Tarcan, "FUE ve DHI yöntemleriyle saç ekimi gerçekleştiriyoruz. Saç ekimi işleminden sonra kök hücre tedavisi ile hastaların kalıcı bir görünüme ulaşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca PRP tedavisi ile saç ekimi ameliyatlarından en yüksek oranda verim alınmasını sağlıyoruz. Türkiye son teknoloji saç ekim yöntemlerini kullanan sayılı ülkelerden biri" şeklinde konuştu.

"BAŞARIMIZI SAĞLIK BAKANLIĞINA BORÇLUYUZ"

Aslı Tarcan, "2021 yılında sağlık turizminde Türkiye'ye düşen payın artacağını düşünüyorum" dedi ve ekledi; "Bu sene insanlarda virüs korkusu olmasına rağmen, saç ekiminden geri durmadılar. Pandemi koşulları tamamen bittiğinde Türkiye'de sağlık turizminde bir patlama yaşanacak.Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz.Bakanlığımızın 12 ilde gerçekleştirdiği projeyi destekliyoruz. Bugün biz bu kadar başarılıysak, başarımızı her zaman bize destek olan bakanlığımıza da borçluyuz"

Saç ekim sektörünün ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını aktaran Tarcan şunları söyledi, "Ülkeye döviz girişi sağlanmasında, sağlık turizminin payı büyük. Bu başarıda küçük de olsa bir katkımız olduğunu bilmekten gurur duyuyoruz. Türkiye'de 50'ye yakın saç ekim uzmanı var ve hepsi de birbirinden başarılı. Bu sayede dünyanın tanınan ülkelerinden biri olduk. Çok mutluyum"


- İstanbul
Pandemide de yabancıların saç ekimi için tercihi Türkiye
Pandemide de yabancıların saç ekimi için tercihi Türkiye
Pandemide de yabancıların saç ekimi için tercihi Türkiye
Pandemide de yabancıların saç ekimi için tercihi Türkiye
Pandemide de yabancıların saç ekimi için tercihi Türkiye

Tıp Merkezi, saç ekimi, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pandemide de yabancıların saç ekimi için tercihi Türkiye - Son Dakika Ekonomi

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