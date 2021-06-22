Üye Girişi
Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik Daveti - Son Dakika

Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik Daveti

22.06.2021 19:06
Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik Daveti, System.String[]

Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik DavetiHerkese Merhaba,Uluslararası Değişim Programları Ofisi olarak "Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak" isimli bir etkinlik düzenlemekteyiz.

Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik Daveti

Herkese Merhaba,

Uluslararası Değişim Programları Ofisi olarak "Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak" isimli bir etkinlik düzenlemekteyiz. Değişime katılan öğrencilerimizin dönemlerine ilişkin tecrübe paylaşımında bulunacağı, ardından soru-cevap bölümünün olacağı etkinliğimize tüm öğrencilerimiz davetlidir.

Etkinlik bilgileri:

Tarih: 29 Haziran 2021 - Salı*

Saat: 10. 30 - 12. 00 Zoom Link: https://ozyegin-edu-tr. zoom. us/j/99755817932? pwd=MThkemJnQlo3ZjMrL0I3aWZ5SzYwQT09 Meeting ID: 997 5581 7932

Passcode: 493255

*Bu etkinlik Türkçe gerçekleşecek olup, 30 Haziran'da ayrıca İngilizce oturum gerçekleştirilecektir. İlgili duyuruya bu linkten ulaşabilirsiniz.

Hepinizi bekliyoruz,

Uluslararası Değişim Programları Özyeğin Üniversitesi

Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik Daveti

Haziran, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik Daveti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi 18:40 Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi 18:15 Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak 17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 16:46 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda 16:25 Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor
Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC 16:08 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı 15:10 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
18:15 Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi
18:14 İlk dozda AstraZeneca aşısı olan Merkel, ikinci dozda Moderna aşısını tercih etti
17:51 Enişte-kayınço vurgunu MASAK raporlarına girdi: 1 yılda dev para toplamışlar
17:51 Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı
17:45 Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti
17:45 Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı         
19:07
Tasarı yasalaştı, trafik sigortası poliçe fiyatları düşüyor Tasarı yasalaştı, trafik sigortası poliçe fiyatları düşüyor         
18:23
8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı         
17:47
O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi         
16:59
Tekirdağ'da mavi bayraklı plajlara Tekirdağ'da mavi bayraklı plajlara "Müsilaj nedeniyle denize girmeyin" tabelaları asıldı         
16:30
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı         
16:14
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi         
16:08
Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!         
15:19
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti         
15:09
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 19:18:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemide Değişim Öğrencisi Olmak - Etkinlik Daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement