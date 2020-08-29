Pandemide devam eden kanser ameliyatları, dünyaya örnek oldu - Son Dakika

TÜRKİYE Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin 12 sağlık kuruluşunda yaptığı araştırma, pandemi sürecinde jinekolojik kanser ameliyatlarının salgından etkilenmeden gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Dünya Kadın Kanserleri Federasyonu (FİGO), Türk doktorların çalışmasıyla ilgili makaleyi kaynak göstererek Covid-19 pandemisi sürecinde jinekolojik kanser cerrahisinin gerekli önlemler alınarak, yapılmasını önerdi.

Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Covid pandemisi sürecinde jinokolojik kanser ameliyatlarının devam ettiği aralarında özel kliniklerin de bulunduğu 12 sağlık kuruluşunu inceledi. 200 jinekolojik kanser hastası üzerinde yapılan araştırma, söz konusu ameliyatların gerekli önemler alınarak pandemiden etkilenmeden gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Cerrahi operasoynlar sırasında riskin yüzde 1 olduğu ortaya çıktı. Türk doktorların çalışmaya ilişkin hazırladığı makale, FİGO tarafından yayımlandı. FIGO, makaleyi kaynak göstererek Covid-19 pandemisi sürecinde jinekolojik kanser cerrahisinin gerekli önlemler alınarak yapılmaya devam edilmesini önerdi.