Pandemide devam eden kanser ameliyatları, dünyaya örnek oldu - Son Dakika

Pandemide devam eden kanser ameliyatları, dünyaya örnek oldu

TÜRKİYE Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin 12 sağlık kuruluşunda yaptığı araştırma, pandemi sürecinde jinekolojik kanser ameliyatlarının salgından etkilenmeden gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

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TÜRKİYE Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin 12 sağlık kuruluşunda yaptığı araştırma, pandemi sürecinde jinekolojik kanser ameliyatlarının salgından etkilenmeden gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Dünya Kadın Kanserleri Federasyonu (FİGO), Türk doktorların çalışmasıyla ilgili makaleyi kaynak göstererek Covid-19 pandemisi sürecinde jinekolojik kanser cerrahisinin gerekli önlemler alınarak, yapılmasını önerdi.

Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Covid pandemisi sürecinde jinokolojik kanser ameliyatlarının devam ettiği aralarında özel kliniklerin de bulunduğu 12 sağlık kuruluşunu inceledi. 200 jinekolojik kanser hastası üzerinde yapılan araştırma, söz konusu ameliyatların gerekli önemler alınarak pandemiden etkilenmeden gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Cerrahi operasoynlar sırasında riskin yüzde 1 olduğu ortaya çıktı. Türk doktorların çalışmaya ilişkin hazırladığı makale, FİGO tarafından yayımlandı. FIGO, makaleyi kaynak göstererek Covid-19 pandemisi sürecinde jinekolojik kanser cerrahisinin gerekli önlemler alınarak yapılmaya devam edilmesini önerdi.

'TEDAVİLERİNİN GECİKMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI'Derneğin yönetim kurulu üyesi Jinekolojik Onkolog Prof.Dr. Polat Dursun, tüm dünyada onkoloji dernekleri ve hükümet kuruluşları tarafından yayımlanan ilk yönergelerde kanserli hastaların ameliyatları ve takip eden tedavilerini erteleme veya cerrahi olmayan tedavilerin seçilmesinin önerildiğini hatırlattı. Hastaların 'Covid olurum' korkusuyla hastanelere gitmediğine dikkat çeken Dursun, "Türk doktorlar olarak hastalarımızın tanı ve tedavisinin Covid-19 enfeksiyonu korkusu ile gecikmesine gönlümüz razı olmadı ve salgına rağmen hemen tüm merkezlerimiz kanser tedavisine, önlemleri alarak devam etti ve sonuçta hastalarımıza bir zarar gelmeden bu ameliyat sürecinin atlatılabileceğini bilimsel bir yayınla gösterdik" dedi.'RİSK YÜZDE 1 GÖRÜLDÜ'Dursun, özellikle kanserle ilgili bulguları olan hastaların mutlaka ilgili alandaki uzmanlara başvurup, kanser olup olmadıklarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Eğer böyle bir durum varsa da gerekli önlemler alınarak ameliyatlarının yapılması gerekir. Biz Türkiye'de jinekolojik kanser tedavisi yapılan 12 merkezde ameliyet edilen hastaların sonuçlarını analiz ettik. Bunların Covid enfeksiyonuna yakalanıp yakalanmadığını inceledik. Araştırmalar  sonucunda 200 hastanın ameliyatının yapılmasından sonra Covid enfeksiyonu yüzde 1 oranında görüldü ve onlar da iyileşti. Dikkatli şekilde gerekli önlemler alınarak jinekolojik kanser ameliyatlarının devam etmesinin daha iyi olacağı sonucuna vardık. Bu bulgumuz  uluslararası bir dergide yayımlandı. Bu yayından sonra FIGO bizim yayınımızı kaynak göstererek pandemi döneminde gerekli tedbirlerin alınarak kanser ameliyatlarının devam etmesinin hastalar için daha iyi olacağı sonucuna vardı. Biz Türk hekimleri olarak böyle bir araştırmaya imza atmaktan dolayı gururluyuz. Böyle bir çalışmanın ülkemizden çıkması da büze büyük mutluluk verdi."'DİĞER KANSAR HASTALARINA GENELLENEBİLİR'

Dursun, aslında jenokolog onkologlar olarak bu çalışmayı yaptıklarını; ancak bu çalışmanın sonuçlarının diğer kanser hastaları için de genellenebileceğini söyledi. Dursun, "Neticede ameliyat yapıyoruz ve gerekli önlemleri aldığımız zaman kanser hastalarının ameliyatlarında komplikasyon oranlarının az olduğu bu çalışmayla gösterildi. Hastaların 'Covid olurum' endişesiyle hastaneye gitmekten korkmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemide devam eden kanser ameliyatları, dünyaya örnek oldu - Son Dakika

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