'Pandemide devlet yardımı' mesajıyla dolandırıcılığa 8 tutuklama - Son Dakika
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'Pandemide devlet yardımı' mesajıyla dolandırıcılığa 8 tutuklama

17.03.2022 12:54
'Pandemide devlet yardımı' mesajıyla dolandırıcılığa 8 tutuklama

ANKARA'da cep telefonlarına 'pandemide devlet yardımı', 'pandemi destek kredisi' mesajları gönderip, mobil bankacıklarını ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı, 8'i mahkemece tutuklandı.

ANKARA'da cep telefonlarına 'pandemide devlet yardımı', 'pandemi destek kredisi' mesajları gönderip, mobil bankacıklarını ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı, 8'i mahkemece tutuklandı.

Ankara'da yaşayan K.H., 11 Şubat 2021'de cep telefonuna gelen 'pandemi destek kredisi' mesajını açarak buradaki linke tıkladı. Ardından mobil bankacılık hesabından kendisi adına 80 bin lira kredi çekildiğini ve bu paranın da başka bir hesaba aktarıldığını fark eden K.H., suç duyurusunda bulundu. Savcılık, K.H.'nin başvurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aynı yöntemle çok sayıda kişinin dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşlara 'pandemide devlet yardımı', 'pandemi destek kredisi' ve 'bankalardan kredi masraflarının alınması' şeklinde mesaj gönderdiği ve mesajlardaki linkleri açan kişilerin mobil bankacılık hesaplarına eriştikleri tespit edildi. Şüphelilerin mobil bankacılık üzerinden vatandaşların hesaplarını boşaltıp, kredi çektiği ve parayı kendi hesaplarına aktardığı belirlendi. 6 ay boyunca hesapların ve paranın izini süren savcılık, şubat ayında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki milyonlarca liraya da bloke konuldu. Kendilerinin de dolandırıldığını ve hesaplarındaki hareketlerden haberlerinin olmadığını öne süren şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.Ş., M.B., R.K., E.C.A, İ.K., M.Ç., S.K., ve M.K. tutuklanırken, 15 şüpheli de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.


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Ankara, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Pandemide devlet yardımı' mesajıyla dolandırıcılığa 8 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Pandemide devlet yardımı' mesajıyla dolandırıcılığa 8 tutuklama - Son Dakika
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