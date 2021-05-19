Pandemide doğaya ve bitki yetiştirmeye ilgi arttı - Son Dakika

Pandemi süreci evlerinden çıkamayan insanların çiçeklere ve bahçe düzenlemelerine olan ilgisini artırdı. Hava sıcaklıklarının artması ve tam kısıtlama sürecinden çıkılmasının ardından vatandaşlar peyzaj için çiçek ve süs bitkileri alışverişine ilgi gösteriyor.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkamayan insanların çiçeklere ve bahçe düzenlemelerine ilgisi arttı. Rengarenk çiçekler pandemi döneminde insanların moral ve motivasyonuna olumlu etki sağladı. Hava sıcaklıklarının da artmasıyla Konya'da peyzaj çalışmaları hızlandı. Tam kapanma sonrası, bahçe ve balkonlarında bitkilerle güzel bir ortam hazırlamak isteyen vatandaşlar, alışveriş için çiçek ve peyzaj seralarının yolunu tuttu. Süs bitkileri, meyve, sebze fideleri ve ağaç fidanları gibi pek çok çeşit bitki türünün bulunduğu seralar ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

"Evde kalınan zaman boyunca doğaya ve bitki yetiştirmeye merak arttı"

Peyzaj Mimarı Selim Sayıl, pandemi sürecinin birçok sektörü olumsuz etkilese de çiçek ve peyzaj sektörünü etkilemediğini söyledi. İnsanların pandemi sürecinde evde kaldığı zaman boyunca doğaya ve bitki yetiştirmeye merakının arttığını belirterek, "Bundan dolayı da bizim satışlarımızda iç mekan bitkilerinde genel olarak artış oldu. Direkt şu bitki fazla satıyor diyemem ama genelde iç mekan bitkileri tercih ediliyor. Dış mekan çiçeklerin çoğu mevsimlik oluyor zaten. İç mekanların bitkilerinin kapış kapış gittiğini gördük" dedi. İnsanların evde kaldığı dönemde psikolojik bunalımdan dolayı doğaya özlem duyduğunu kaydeden Selim Sayıl, "İnsan bahçeyi ya da yeşili görmeyi arzuluyor. Bize talepler şöyle geliyor; 'Biz apartmanda oturuyorduk, daha güzel bir ortama taşınmak istiyoruz. Bundan dolayı da bahçeli bir ev aldık. Buranın peyzajını yapar mısınız?, 'hangi çiçekleri dikmem lazım?, 'acemiyiz yardımcı olur musunuz?' gibisinden talepler oluyor. Biz de bunları karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.,

"Balkonlarımızı güzelleştirmek istiyoruz"

Balkonunu güzelleştirmek için çiçek alan Berrin Karakaya, "Kısıtlamadan çıktık, hepimiz kendimizi bahçelere attık. Balkonlarımızı şenlendirmeye çalışıyoruz. Şu an benim geliş amacım da o zaten. Balkonuma çiçekler aldım. İnşallah güzel bir yaz geçirmeyi umut ediyoruz hepimiz. Evim bahçeli değil. Sadece balkon için aldım. Saksı çiçekleri, yer minesi, yıldız çiçeği aldım" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Özlem Tosunyalın ise, "Evimiz bahçeli değil ama malum pandemi süreci hepimiz evlerde kaldığımız için balkonlarımızı biraz güzelleştirmek istiyoruz açıkçası. Oralara biraz bakım ve renklendirmek amaçlı çiçekler aldık. Acem halısı aldım, pembe renklerinde biraz daha motive edici renkler tercih ettik. Yıldız çiçekleri, mine çiçekleri falan aldım" dedi. - KONYA