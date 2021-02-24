'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı' - Son Dakika

'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı'

24.02.2021 08:29
'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı', System.String[]

DİYARBAKIR Tüm Düğün Sektörü İşveren Derneği Başkanı Murat Kaçar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde son 1 yılda düzenlenen 250 bin düğünden sadece 70 bininin düğün yapma ehliyeti olan işletmelerde gerçekleştirildiğini söyledi.

DİYARBAKIR Tüm Düğün Sektörü İşveren Derneği Başkanı Murat Kaçar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde son 1 yılda düzenlenen 250 bin düğünden sadece 70 bininin düğün yapma ehliyeti olan işletmelerde gerçekleştirildiğini söyledi. 2020 yılı yaz aylarında pik yapan koronavirüs vakalarının 'korsan' düğünlerden kaynaklandığını belirten Kaçar, "Bizim kaygımız, bu korsan alanlarda yapılacak düğünlerden kaynaklı vakaların artması ve bu nedenle düğün salonlarının tekrar kapatılmasıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düğün sektöründe yaklaşık 2 milyon insan geçimini sağlamaktadır" dedi.

Pandemi tedbirleri kapsamında düğünlerin yasaklanmasıyla birlikte zor günler geçiren salon işletmecileri ve düğün yapacak çiftler, gözlerini 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme sürecine çevirdi. Diyarbakır Tüm Düğün Sektörü İşveren Derneği Başkanı Murat Kaçar, 2020'nin Mart ayından itibaren düğün sektörünün sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde son 1 yıl içerisinde yapılan 250 bin düğünden sadece 70 bini düğün yapma ehliyeti olan işletmelerde yapıldı. 180 bin düğün ise 'korsan' dediğimiz düğün alanlarında yapıldı ve biz düğün sektörü bileşenleri ile düğün salonları olarak sıkıntılar yaşadık" diye konuştu.

'EVLENECEK ÇİFTLERE GÜN VEREMİYORUZ'

Dernek Başkanı Kaçar, 1 Mart'ta kademeli olarak başlayacak normalleşme sürecini hatırlatarak, "Bu normalleşme süreciyle birlikte haftalık il bazında vaka sayıları göz önünde bulundurularak hangi iş yerinin ne kadar açılacağı ve nasıl açılacağına ilişkin kararlar verilecek. Bizim bu sene de bundan dolayı kaygılarımız var. Bu kaygılarımızdan bir tanesi, 'korsan' alanlarda yapılacak düğünlerden kaynaklı vakaların artması ve bu nedenle düğün salonlarının tekrar kapatılmasıdır. Bu da bize zarar verecektir. Düğün yapmayı planlayan çiftlere belirsizlik nedeniyle gün veremiyoruz. Bunu çiftler açısından düşündüğümüzde, bir çift en az 3 ay öncesinde düğün salonunu tutar, evini tutar, eşyalarını alır, hazırlıklarını yapar. Haftalık değerlendirmeye göre vakanın az olduğu haftada düğün salonları şu kriterlere göre açık olabilir, vaka sayılarının artış gösterdiği haftada da düğün salonları kapatılsın, dendiği zaman nasıl olacak? Biz şu an gelen çiftlere gün veremiyoruz" dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düğün sektöründe yaklaşık 2 milyon kişinin geçimini sağladığını vurgulayan Murat Kaçar, "250 bin düğünün yapıldığı Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin 'korsan' düğün nedeniyle koronavirüs geçen yıl yaz ayında pik yaptı. Bizim bu sene de kaygımız, ehliyeti olmayan düğün alanlarında bu düğünlerin yapılmasından kaynaklı vaka sayılarının tekrar artması ve bunun bize mal edilmesidir" diye konuştu.

'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı'
'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı'
'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı'
'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı'
'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı'
'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı'
'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı'
'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı'

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Murat Kaçar, Güneydoğu, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Pandemide Doğu ve Güneydoğu'da 180 bin korsan düğün yapıldı' - Son Dakika


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