Pandemide 'duygusal iyileşme ve iyileştirme' sohbetleri - Son Dakika

Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi kapsamında GAP İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği ve 'Geleceğe Dokunan Anneler' iş birliğinde pandemi sürecinin etkileri üzerine 'Duygusal İyileştirme Sohbetleri' başlıyor.

GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP Türkiye Temsilciliği iş birliği ile uygulanan "Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi" projesi kapsamında, pandemi sürecinden en çok etkilenen, bölge kadın, çocuk ve gençlerine psiko-sosyal destek vermek amacıyla "Geleceğe Dokunan Anneler" projesi ile iş birliği yapıldı.Bu kapsamda ÇATOM'lar (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri), Gençlik Evleri ve Çocuk Gelişim Merkezleri bünyesinde görev alan sorumlu ve eğitmenlere yönelik online "Duygusal İyileştirme Sohbetleri" 23, 26, 29 Haziran, 1 ve 3 Temmuz 2020 tarihlerinde 5 farklı oturum ile gerçekleştirilecek.

"KADINLAR PANDEMİ SÜRECİNDE DE YALNIZ KALMAYACAK"

'Duygusal İyileştirme Sohbetleri' ile, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan kadınların sorunlarının farkına varmalarına, sorunların çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine, kadını güçlendirerek fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmasının amaçlandığı belirtildi. Bu kapsamda pandemi sürecinin etkileri ve sürecin getirdiği kaygı artışlarının dikkate alınarak, çocuk sağlığı, çocukların beslenmesi, çocukların sosyal ve duygusal gelişim süreçleri, anne ve çocuk iletişimi, ebeveynler için iş ve ev yaşantısının dengelenmesi, ev içi iletişim ve kendine değer verme konu başlıkları ile ilgili katılımcıların bilgilendirileceği dile getirildi.

Konuyla ilgili yapılan bilgilendirme şöyle;

"İlk aşamada, ÇATOM'lar, Gençlik Evleri ve Çocuk Gelişim Merkezleri bünyesinde görev alan sorumlu ve eğitmenlere online seminerler verilecek. Böylece sorumlu ve eğitmenler sahada iletişimde oldukları kadın, çocuk ve gençlere "duygusal iyileşme ve iyileştirme" konusunda destek olup bu süreçte onları yalnız bırakmayacak. Online seminerlerin ikinci aşamasında söz konusu merkezlerdeki kadın, çocuk ve gençlerle; alanında uzman isimler bir araya gelerek "Duygusal İyileştirme Sohbetleri" gerçekleştirilecek."

"GELECEĞE DOKUNAN ANNELER"

Aslı Özdemir tarafından 2017 yılında hayata geçirilen "Geleceğe Dokunan Anneler", "Anne Eliyle" geleceğe dokunmak ve bu doğrultuda, duygusal ihmalin gelecekte yol açabileceği olumsuz davranış kalıplarını engellemek amacı ile oluşturuldu. Proje ekibi, öncelikli olarak 0-6 yaş grubu çocuğa sahip annelerde duygusal ihmal konusunda farkındalık geliştirerek, davranış değişikliği sağlayacak çalışmalar ile güçlü ve pozitif bir toplum yaratmayı amaçlıyor.

- İstanbul