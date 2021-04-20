Pandemide eğitimleri yarım kalan 140 çocuğa destek - Son Dakika

Bu sayede 140 çocuk uzaktan eğitim gördü.

Yarım asra dayanan deneyimiyle her zaman daha iyi bir dünya yaratma hedefiyle çalışan Yorglass, pandemi nedeniyle 2020 Mart ayından beri yüz yüze etkinliklerini durduran TEGV Hakkari Sihirli Çan Öğrenim Birimi'nin işletme sponsorluğunu üstlendi. Ocak-Mart 2021 arasında ise 140 çocuk uzaktan eğitim etkinliklerine katıldı.

TEGV'in Hakkari Sihirli Çan Öğrenim Birimi

TEGV iş birliğiyle gerçekleştiren yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Yorglass CEO'su Semavi Yorgancılar, "Amacımız, eğitim-öğretimini sınırlı imkânlarla devam ettirmeye çalışan çocuklarımızın üstün azmine katkıda bulunmak" dedi. Yorgancılar, sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerdeki çocukların en büyük probleminin eğitimde fırsat eşitsizliği olduğunu belirterek, çocukların özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecine katılımlarının önemine değindi. Yorgancılar, "Bu sorunu dikkate alarak TEGV'in Hakkari Sihirli Çan Öğrenim Birimi'ne işletme sponsoru olduk. Her geçen gün daha fazla çocuk eğitim hayatına sorunsuz bir şekilde devam etsin diye çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.