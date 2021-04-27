İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI - Son Dakika

İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI

27.04.2021 09:07

İZMİR'de Veteriner Hekim Doğa Erdinç, pandemi sürecinde sahiplenin hayvan sayısında 4 kartı artış olduğunu belirtti.

İZMİR'de Veteriner Hekim Doğa Erdinç, pandemi sürecinde sahiplenin hayvan sayısında 4 kartı artış olduğunu belirtti. Sahiplenmedeki artışın evcil hayvan malzemeleri satışına da olumlu yansıdı bildirildi.

Kentte, pandemi döneminde uzun süre evde kalmak zorunda kalan çok sayıda vatandaş, evcil hayvan sahiplendi. Pandemiyle birlikte sahiplenilen hayvan sayısının 4 kat arttığını söyleyen Veteriner Hekim Doğa Erdinç, 16 yıldır veteriner hekim olarak görev yapıyorum ancak 2020-2021 yılında olduğu kadar hiçbir zaman bu denli bir artış yaşanmamıştı. Bunu olumlu bir artış olarak düşünerek hayvan sevgisini doğru biçimde aşılamamız gerekir dedi.

'AŞI VE İLAÇLAR YETMİYOR'

En çok kedi ve köpeklerin sahiplenildiğini belirten Erdinç, Genellikle küçük boylu köpekler ve cins, iyi huylu kediler tercih ediliyor. Dışarıda sosyalleşemediğimiz için evlerimizde bir başka canlıya ihtiyaç duyuyoruz. Veliler de çocuklarına başka canlıların da dünyada var olduğunu ve onlarla beraber mutlu bir şekilde yaşamanın güzel bir şey olduğunu empoze etmeye çalışıyorlar. Hayvan sevgisinin doğru aşılanması gerekir. Sağlık açısından da kedi ve köpeklerde artış var. Artan kedi ve köpek popülasyonuna bazı aşı ve ilaçlar yetmiyor. Bazı ilaçları temin edemeyecek noktaya kadar geldik. Üretim Covid dolayısıyla düşük olduğu için ve talep arttığı için bu alanda ciddi problem yaşanıyor diye konuştu.

'MAMA VE KUM STOKLANDI, SATIŞLAR YÜZDE 50 ARTTI'

Evcil hayvan malzemeleri satışı yapan bir firmanın sahibi Evren Girgin, pandemi sürecinin işlerine olumlu yansıdığını belirterek, İnsanlar sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla kum ve mama stoklamaya başladılar. Aynı zamanda evin içinde çok uzun zaman geçirdikleri için sıkıldılar. Evcil hayvanı olmayan pek çok kişi hayvan sahiplendi, bu yüzden de bizim işlerimiz çok arttı. Mama, kum ve taşıma satışlarında büyük artış oldu. İnsanların birçoğu bu süreçte karşılıksız sevebileceği bir canlıya ihtiyaç duydu. Talebe bağlı olarak fiyatlarda da artış yaşandı. Satışlarımızda pandemi süreciyle birlikte ortalama yüzde 50 oranında artış yaşandı. Aynı zamanda bu süreçte farklı modalar da oluştu. İnsanlar artık evcil hayvanlarını süslemeye başladı. Tokalar, fularlar, takılar gibi değişik ürünler ortaya çıktı dedi.

Kedi sahiplenen vatandaşlardan Burcu Ağacıkoğulları ise, Pandemi döneminde bir kedi sahiplendik. Eve geldikten sonra hayatımız değişti diyebilirim. Evde küçük bir bebek varmış gibi. Bize çok iyi geldi ve bütün dikkatimiz onun üzerinde. Hepimiz sakinleştik ve mutlu olduk. Eve gelir gelmez ilk olarak onu seviyorum ifadelerini kullandı.

İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI
İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI
İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI
İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI
İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI
İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI
İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI
İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI
İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI
İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI
İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI
İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI
İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI

Veteriner, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR PANDEMİDE EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI - Son Dakika


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