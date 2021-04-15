Pandemide evde kalanlara Menteşe Belediyesinden hizmet - Son Dakika

Pandemide evde kalanlara Menteşe Belediyesinden hizmet

15.04.2021 14:42
Pandemide evde kalanlara Menteşe Belediyesinden hizmet, System.String[]

Menteşe Belediyesi, ülke genelinde artış gösteren Covid-19 salgını ve alınan yeni sağlık önlemleri kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalar ve yasaklar sürecinde vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.

Menteşe Belediyesi, ülke genelinde artış gösteren Covid-19 salgını ve alınan yeni sağlık önlemleri kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalar ve yasaklar sürecinde vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.

Pandeminin ilk döneminde uygulamaya konulan başta 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere hasta ya da engelli tüm vatandaşların market, eczane, pazar alışverişlerine yardımcı olan Menteşe Belediyesi Ramazan Ayı sürecinde de uygulamayı sürdürüyor.

Uygulamaya yönelik açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Zor günleri aşmanın yolu, dayanışmadan geçer. Covid-19 olan, karantinada ya da virüs şüphesiyle izolasyon süreci yaşayan; kısıtlamalar ve yasaklar nedeniyle dışarı çıkamayan başta 65 yaş üstü olmak üzere hasta ya da engelli tüm vatandaşlarımızın market, eczane, pazar alışverişlerinde yardımcı oluyor, evlerine teslim ediyoruz. Vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. 0 552 214 48 80 ya da 0 252 214 48 80 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bize ulaşabilirler" dedi. - MUĞLA

Pandemide evde kalanlara Menteşe Belediyesinden hizmet
Pandemide evde kalanlara Menteşe Belediyesinden hizmet
Pandemide evde kalanlara Menteşe Belediyesinden hizmet

Koronavirüs, Engelli, Ramazan, Market, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pandemide evde kalanlara Menteşe Belediyesinden hizmet - Son Dakika


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