Pandemide eve kapanınca, ahşap oymacılığına başladı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde düğün salonu işletmecisi Mehmet Hadi Eker (50), pandemi döneminde bulaş riskinin en yoğun olduğu düğün salonları ile ilgili kısıtlamaların ardından işletmesini kapattı. Evine kapanan Eker, merak sardığı ahşap oymacılığını internetten öğrenerek çeşitli ebatlarda ürettiği kaşıkları çevresine hediye ediyor.

Genç ilçesinde düğün salonu işletmeciliği yapan 5 çocuk babası Mehmet Hadi Eker'in, koronavirüs salgınıyla beraber alınan tedbirler kapsamında iş yeri kapandı. Evinde boş vakitlerini değerlendirmek için hobi arayışına giren Eker, ahşap oymacılığına başladı. Evindeki malzemelerle, internet üzerinden oymacılığı öğrenen Eker, eskiden kullanılan çeşitli ebatlarda tahta kaşık üretmeye başladı. Edindiği hobi sayesinde günde ortalama 5 kaşık üreten Eker, ürettiği bu kaşıkları çevresine hediye ediyor.