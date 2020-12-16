İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz hırka, atkı, bere ve patik örüyorlar - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi Aile Destek Evi, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için bir proje başlattı. Proje kapsamında gönüllülerin ördüğü atkı, bere, hırka ve patikler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Bahçelievler Belediyesi Aile Destek Evi, soğuk havalarda atkı, bere, hırka ve patiğe ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak için proje başlattı. Projede gönüllü olmak isteyenlerin belediye başvurması yeterli oluyor. İstedikleri örgü malzemelerinin kağılarına kadar getirildiği projede örülen atkı, bere, hırka ve patikler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Kişiler, Bahçelievler Belediyesi Aile Destek Evi'ne gelerek ihtiyacı olan ürünü alabilir.

"PROJEYİ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN PLANLADIK"

Bahçelievler Belediyesi Aile Destek Evi'ni ziyaret eden yapılanları inceleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Pandemi sürecinde vatandaşların evde boş zamanlarında, televizyon izlemekten veya boş yere cep telefonları ile uğraşmaktansa örgü örüp ihtiyaç sahiplerini ulaştırılması için proje başlattık. Projeye katılan14 yaşındaki Halime Durak'ın içindeki çocuk sevgisi ileride bir pedagog veya çocuk psikiyatristi olacağı yönünde bir cevher görüyorum. Yaptığı örgülerin yanında ince düşüncesi ile bileklik hediyesi yapıp 'bunu alanlar da kendilerini değerli hissedecekler' dedi.

"GİYSİLERİ SOĞUKTAN KORUNSUNLAR DİYE ÖRGÜ ÖRDÜM"

Projeye destek veren 14 yaşındaki Halime Durak ise ailelere için atkı, bere, hırka ve patik ördü. Boş zamanlarını bu şekilde değerlendirdiğini söyleyen Durak, "Evde boş boş vakit geçirmektense zamanımızı bu gibi önemli değerler için harcamalıyız. Her şey için çok emek veriyoruz. Bunların karşılığı ise sevgi dolu bir yürektir. Bahçelievler Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Kapımıza kadar geldiler iplikleri getirdiler. Biz de bu iplikleri 15 gün boyunca güzelce ördük ve teslim ettik. Soğuktan korunsunlar diye örgü ördüm, kendilerini değerli hissetsinler diye bileklik hediyesi yaptım" diye konuştu.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Çocuklarına örgü almaya gelen Pınar Sağlam da "Belediyemizin yapmış olduğu proje gerçekten çok güzel. Örgüleri bizler için yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları örgüleri çok beğendim" ifadelerini kullandı.