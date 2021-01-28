Pandemide evsiz olmak: 'Kış geldi, kışın zor' - Son Dakika

DUVAR - Geçici barınak bulamayan ve sokakta kalan evsizler, pandemide risk altında. Şefkat-Der'in verilerine göre Türkiye'de 70-100 bin İstanbul'da ise 7-10 bin arasında evsiz olduğu tahmin ediliyor. 9 senedir sokakta yaşayan 17 yaşındaki Ömer, pandemi nedeniyle iki hafta önce otele yerleştirildiğini ancak bu durumun ne kadar süreceğini bilmediğini söylüyor.11 yıldır evsiz olan 29 yaşındaki Uğur ise sokakta kalanlar için kalıcı çözüm istiyor.(Haber-video: Aynur Tekin)