Pandemide gayrimenkul alan yabancı sayısı 20 bine düştü - Son Dakika

TAPU Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, 148 ülke vatandaşının Türkiye'de gayrikenkul aldığını belirterek, "2018 yılında 55 bin kişi gayrimenkul almışken, 2019'da bu 64 bin kişiye çıkmış, 2020'de ise pandemiden dolayı 20 bin dolayına düştü. Aldıkları konut sayısına bakarsak 2018'de yaklaşık 50 bin konut, 2019'da 61 bin konut, 2020'de ise pandemiden dolayı bu 18 bin konuta kadar gerilemiş" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların başvuru sürecinden itibaren doğru yönlendirilmesi amacıyla 'Yabancılar Bilgi Portalı' (Your Key Turkey) portalıyla hizmet veriyor. İstatistiki veriler, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımı hakkındaki bilgiler ve tapu müdürlüklerinden randevu alınması gibi her türlü bilgi akışının sağlandığı bilgi portalı Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde aktif hizmet sunuyor.