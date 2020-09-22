Pandemide gayrimenkul alan yabancı sayısı 20 bine düştü - Son Dakika

Pandemide gayrimenkul alan yabancı sayısı 20 bine düştü

TAPU Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, 148 ülke vatandaşının Türkiye'de gayrikenkul aldığını belirterek, "2018 yılında 55 bin kişi gayrimenkul almışken, 2019'da bu 64 bin kişiye çıkmış, 2020'de ise pandemiden dolayı 20 bin dolayına düştü.

Pandemide gayrimenkul alan yabancı sayısı 20 bine düştü, System.String[]

TAPU Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, 148 ülke vatandaşının Türkiye'de gayrikenkul aldığını belirterek, "2018 yılında 55 bin kişi gayrimenkul almışken, 2019'da bu 64 bin kişiye çıkmış, 2020'de ise pandemiden dolayı 20 bin dolayına düştü. Aldıkları konut sayısına bakarsak 2018'de yaklaşık 50 bin konut, 2019'da 61 bin konut, 2020'de ise pandemiden dolayı bu 18 bin konuta kadar gerilemiş" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların başvuru sürecinden itibaren doğru yönlendirilmesi amacıyla 'Yabancılar Bilgi Portalı' (Your Key Turkey) portalıyla hizmet veriyor. İstatistiki veriler, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımı hakkındaki bilgiler ve tapu müdürlüklerinden randevu alınması gibi her türlü bilgi akışının sağlandığı bilgi portalı Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde aktif hizmet sunuyor.

'148 ÜLKE VATANDAŞI TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL ALDI'Tapu Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, geçmişte Türkiye'de yabancılara gayrimenkul satışında karşılıklılık, mütekabiliyet sisteminin söz konusu olduğunu hatırlatarak, 2010 yılında yasal düzenlemeyle bu mütekabiliyetin yumuşatıldığını ve bununla beraber yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinme ile ilgili taleplerinin ciddi anlamda arttığını anlattı. Adlı, 2017'de Türkiye'de 1 milyon dolar gayrimenkul alanlara vatandaşlık hakkının verildiğini belirterek, 2019'daki değişiklikle bu rakamın 250 bin dolara düştüğünü kaydetti. Adlı, "Şu anda 148 ülke vatandaşı Türkiye'de gayrikenkul almış durumda. Talep artınca yabancı insanların Türkiye'de gayrimenkul alırken sıkıntı yaşamaması herhangi bir aldatmaca içerisine girmemesi veya almak istediği gayrimenkul hakkında sağlıklı bilgiye ulaşması ihtiyacı doğdu. Böyle olunca da bizde 'Your Key Turkey' diye bir portal kurduk. Bu web sitesinde İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Türkçe olmak üzere 6 dilde hizmet veriyoruz" dedi.'İSTANBUL VE ANTALYA İLK SIRADA'Adlı, sitenin sadece gerçek kişiler değil, yabancı sermayeli şirketlerin hakkında da gayrimenkul alım-satımında yol gösterici bilgileri içerdiğini ifade ederek, 250 bin dolar ve üstü gayrimenkul alan insanların 'nasıl vatandaşlık edinecek', 'hangi yolları izlemeleri gerekiyor' gibi  bilgilere siteden ulaşabildiğini aktardı. Adlı, "Türkiye'de yabancıların en çok gayrimenkul satın aldığı yer olarak başta İstanbul geliyor. Sonra Antalya, Muğla, Bursa, Yalova diye dağılıyor. İstanbul ve Antalya ilk sırada. Yabancıların gayrimenkulle ilgili rakamlarına bakacak olursak; Türkiye'de 2018 yılında 55 bin kişi gayrimenkul almışken, 2019'da bu yaklaşık 64 bin kişiye çıkmış, 2020'de ise pandemiden dolayı 20 bin dolayına düştü. Aldıkları konut sayısına bakarsak 2018'de yaklaşık 50 bin konut, 2019'da 61 bin konut, 2020'de ise pandemiden dolayı bu 18 bin konuta kadar gerilemiş. Gayrimenkul alan ülkelere sıralayacak olursak, daha önce Almanya, İngiltere varken şu anda Iraklılar başa geçti. 2'nci sırada İngiltere, daha sonra Rusya ve Almanya vatandaşları Türkiye'de en çok gayrimenkul alan ülkeler arasında yer alıyor. Bir de vatandaşlık için gayrimenkul alan ülkeler var. Burada sıralama İran ve Afganistan, Irak diye gidiyor" ifadelerini kullandı. 'KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ'Bu sene pandemiden dolayı mart ayından itibaren konut alım satımlarının dibe vurduğunu kaydeden Adlı, konut kredi faiz oranları düşünce bir anda satışların tekrar patladığını anımsattı. Adlı, "Geçmiş yıllarda nisan, mayıs, haziran aylarında ortalama 8-9 bin konut satılırken, bu sene bu kredi faizlerinin düşüşü ile birlikte bu rakam 20 binin üstüne çıktı. Böylesine ciddi bir artış söz konusu oldu. Geçen seneye göre de konut satışlarında yüzde 100'ün üzerinde artışlar söz konusu. Ancak faiz oranları tekrar normale döndükten sonra da süreç yine eski yılların oranına düşmeye başladı. Ama şu anda dahi geçen yıllara göre yüzde 30- 40 civarında daha fazla satış söz konusu olmaktadır. Türkiye'de son 3 yıla baktığımız zaman 2018'de 2 milyon civarında satış gerçekleşmiş, 2019'da bu rakam 1 milyon 800 bine düşmüş ama 2020'de Ağustos ayı itibariyle 1 milyon 150 bin civarında satış gerçekleşmiş. Pandemiye rağmen ilk 8 ayda biz neredeyse geçen yıllardaki rakamlara yaklaşmış durumdayız" diye konuştu.

Gayrimenkul, Mehmet Zeki, Türkiye, konut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemide gayrimenkul alan yabancı sayısı 20 bine düştü - Son Dakika

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