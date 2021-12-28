Pandemide geçiş güvenlik sistemlerine talep arttı - Son Dakika

Kovid-19 salgını ile insansız ödeme noktaları gibi geçiş güvenlik sistemleri yoğun rağbet gördü. Bu ürünlerde yeni üretim modelleri geliştirdiğini açıklayan otomasyon şirketi White Rose, yeni nesil ürünlerle uluslararası pazarda öncü firmalar arasında yerini aldığını duyurdu. Pandemi sürecinde geçiş güvenlik sistemlerine talebin arttığını belirten şirketin kurucusu Musa Akgül, "Bu alanda yeni açıldığımız pazarlar sayesinde yüzde 50 büyüdük. Ayrıca, ülkemizde İstanbul Havalimanı, İstanbul Finans Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi gibi büyük projelerde geçiş güvenlik ve kontrol ürünleri sağlayıcısı olmamız büyümemizde etkili oldu" dedi.

81 ilde 260 bayi ile hizmet veren otomasyon şirketi White Rose şirketinin kurucusu Musa Akgül, "63 ülkeye ihracat yaparak otomasyon sektöründe emin adımlarla ilerliyoruz. İstanbul, Konya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde toplam 120 nitelikli personel ile hizmet vererek kendi fabrikamızda 42 ürünü dünya standartlarında üretiyoruz" diye konuştu.

"HONDA GOLDWİNG MOTOSİKLETLERİN İNİŞ TAKIMLARINI ÜRETİYORUZ"

Ürettikleri ürünleri dünyanın dört bir yanına ulaştırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Akgül, "Sektördeki tüm ürünlerin üretimini yapan dünyada tek firmayız. Kendimizi yenilememizin gücüne inanıyoruz. Yakın zamanda yeni bir ürün daha sektöre sunacağız. Yeni icat ettiğimiz ve patentini aldığımız pratik ürünlerimiz de mevcut" açıklamasında bulundu.

Musa Akgül konuya ilişkin açıklamasında, "Honda Goldwing motosikletlerin iniş takımlarını üretiyoruz. Bu üründe 30 kilometre hıza geldiğiniz zaman bir ışık yanıyor ve 'motorun ayaklarını indirebilirsin' uyarısını veriyor. Kalkışta da 15 kilometre hıza ulaşınca otomatik olarak ayak takımlarını topluyor. Yani motoru dengeleyebiliyorsunuz. Bu ürünümüz için talepler artmaya başladı Sektörün dışına çıkıp her sektöre uygun yeni ürünler üretiyoruz. Temel faaliyetimiz otomatik kapı sistemleri. Almanya, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde test çalışmaları yapıyoruz. Uluslararası alanda 3 farklı ülkeden 5 adet çarpışma testimiz var. Kendi bünyemizde Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin; soğuk hava depolarında kapıları otomatik hale getirdik" ifadelerine yer verdi.

65 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz

Musa Akgül, "Pandemi sürecinde, şirketimiz, geçiş güvenlik ürünlerine duyulan talep doğrultusunda ve yeni açıldığımız pazarlar sayesinde yüzde 50 büyüdü. Ayrıca, ülkemizde İstanbul Havalimanı, İstanbul Finans Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi gibi büyük projelerde geçiş güvenlik ve kontrol ürünleri sağlayıcısı olmamız büyümemizde etkili oldu. Yurt içindeki iş ortaklarımızın taleplerine cevap verebilmek için iç ve dış piyasayı dengede tutmaya çalışıyoruz. İthalat ve ihracat oranımız son dönemde yüzde 50/ 50 olarak ilerliyor. 65 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz, sektörde önemli oyuncular arasında olmayı başardığımızı söyleyebiliriz. Yurt içinde hali hazırda yüzde 50'yi aşan pazar payımızı, önümüzdeki yıllarda daha üst noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ İLE ÜRETİM YAPIYOR

İnsansız ödeme noktaları ve otopark otomasyonu gibi ürünlerin yanı sıra şirketlere ve kamu kurumlarına yazılım çözümleri de sağladıklarını belirten Akgül, "Öte yandan, şirket, Ar-Ge çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Cirosunun önemli bir kısmını Ar-Ge'ye ayıran geçiş kontrol ürünleri üreten bir firma profilden sıyrılarak, yapay zeka teknolojileri ile üretim yapan bir firma haline geldi. Mevcut ürünlerimizin geliştirilmesinin yanında Ar-Ge ile ortaya çıkan Türk malı ürünlerimizi 65 farklı ülkede görebilirsiniz. Katma değer oranı yüksek bu ürünlerle ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.

ULUSLARARASI 10 BÜYÜK PROJEDE WHİTE ROSE İMZASI VAR

Uluslararası projelere de imza attıklarını söyleyen Akgül, "White Rose'un, farklı ülkelerdeki 10 büyük projede imzası bulunuyor: ROP, İstanbul Finans Merkezi, Saudia Cargo, KAP2C, IPSO, KAP4, İstanbul Havalimanı, Kral Halit Uluslararası Havalimanı, SAR Tren İstasyonları ve Cidde Deniz Limanı. Ayrıca, nitelikli iş gücüne katkı sağlamak amacıyla meslek okullarında bazı öğrencilere atölyelerde eğitim veriyoruz. Öğrenciler, CNS, forklift, elektrik ve elektronik üzerine uygulamalı eğitim alıyor. Liseden mezun olunca da vasıflı eleman olarak iş bulabiliyorlar. Karaman'da bir projeye de hazırlanıyoruz. Halka açık "Ar-Ge salonu" projesi ile her yaştan insanın kendi yeteneklerini keşfedebileceği bir fırsat sunulacak" diye konuştu.