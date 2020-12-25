"Pandemide gerçek kahramanlar kuryelerimiz"

Lojistik sektörünün ortalama günlük 8 milyon işlem adedine ulaştığını söyleyen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, pandemi döneminde çalışanlarının içinde bulunduğu sürece dikkati çekip onların da zor günler yaşadığını söyledi. Ayyarkın, "Bu işin gerçek kahramanları kuryelerimiz" dedi.

Özellikle pandemi döneminde artan ihtiyaçların karşılanması noktasında kargo sektörü ön plana çıkarken, kuryelerin üstlendiği görevin önemi de oldukça arttı. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, çalışanlarının içinde bulunduğu sürece dikkati çekip onların da zor günler yaşadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Zaman zaman yaşanan gecikmeler olsa da sektör bu süreci çok iyi yönetti. Özellikle birinci gün teslimatı yüzde 90'ın üzerinde ve maksimumda da 3 iş gününde bütün kargoları yerine ulaştırarak sektör, beklentilere ve büyümeye cevap verdi. Bu işin gerçek kahramanları kuryelerimize teşekkürler. Onları da evde bekleyen aileleri var ve kaygıları yüksek. Buna rağmen gece gündüz çalışarak beklentilere cevap veren bir organizasyon oluşturdular."

15 BİN ÇALIŞANLA YILDA 200 MİLYON PAKET DAĞITTIK

E-ticarette yaşanan 2 katlık gelişmenin etkilerini değerlendiren Ayyarkın, günlük işlem hacimlerinin kimi zaman 3 kat yükseldiğini söyledi. Yılı 200 milyonun üzerinde bir paketle kapatacaklarını anlatan Ayyarkın, "Günlük teslimat sayımız 1 milyonun üzerine ulaşmış durumda, 15 binin üzerinde çalışan sayısına ulaşmış durumdayız. Sektördeki büyümeye cevap verebilmek için kendi içimizde yeni iş modelleri oluşturmaya başladık" diye konuştu.