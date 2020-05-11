Pandemide hafiflemeyle Avrupa piyasaları yükseldi

Kıta genelinde Covid-19 pandemisinin etkisinin azaldığına ilişkin verilere bağlı olarak Avrupa hisse senedi borsaları Pazartesi gününe yükselişlerle başladı.
Birleşik Krallık'ın Haziran'a kadar Covid-19 önlemlerini sürdüreceğini açıklamasına karşılık, Fransa ve İspanya'nın geçen Mart ayından bu yana en düşük Covid-19 nedenli ölüm sayılarını açıklaması, borsalarda risk iştahını artırdı.Bu arada, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) AB genelinde ekonomiyi desteklemek için tahvil alımlarını hızlandırmasına ilişkin girişimlerin de yeniden başlaması, borsalarda endekslerin yükselmesini destekledi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tahvil alımları konusunda Almanya Anayasa Mahkemesi'nin engelleme kararına karşı AB içinde yasal girişimlere başlayacaklarını açıkladı.Bu gelişmelerle, Almanya DAX Endeksi yüzde 0.38, Londra'da FTSE 100 Endeksi Yüzde 0.77 ve Fransa'da CAC40 Endeksi yüzde 0.20 artışlarla güne başladılar.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.59 artışla 98 bin 419 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.82, BIST Mali Endeks yüzde 0.58 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artıdaydı.