Pandemide hafiflemeyle Avrupa piyasaları yükseldi

Kıta genelinde Covid-19 pandemisinin etkisinin azaldığına ilişkin verilere bağlı olarak Avrupa hisse senedi borsaları Pazartesi gününe yükselişlerle başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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