Pandemide hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri Sultangazi'de yaşayacak - Son Dakika

Pandemide hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri Sultangazi'de yaşayacak

20.03.2021 15:52
Pandemide hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri Sultangazi'de yaşayacak, System.String[]

Korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alıp hayatını kaybeden sağlık personellerinin adları Sultangazi'de bulunan parklara verildi.

Korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alıp hayatını kaybeden sağlık personellerinin adları Sultangazi'de bulunan parklara verildi.

1 yıldır mücadele edilen yeni tip korona virüs pandemisine karşı en ön safta yer alıp hayatını kaybeden sağlık personelleri Sultangazi'de unutulmadı. Sultangazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan 21 parka sağlık çalışanlarının isimleri verildi. Korona virüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık personellerinin adlarının yaşatılması amacıyla yapılan uygulama için yeni adıyla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Parkı'nda bir program düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda pandemide vefat eden sağlık personelleri için dua okundu. Ardından Sultangazi Belediye Başkanı Dursun tarafından yaşamını yitiren sağlık personellerinin yakınlarına çiçek takdim edildi. Çiçek takdiminden sonra ise kurdele kesimi gerçekleştirildi. AK Parti Milletvekili Güler, Başkan Dursun ve sağlık personellerinin yakınları hayatını kaybeden sağlık çalışanları için ağaç dikimi gerçekleştirdi. 21 parkın yeni isimleriyle birlikte görsellerinin bulunduğu resim sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.

"Bizim yaptığımız onlara karşı vefa ve minnet duygumuzu ortaya koymak"

Belediye olarak yaptıklarının sağlık personellerine karşı vefa ve minnet duygularını göstermek olduğunu dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, " Bugün Sultangazi'de pandemi döneminde vefat eden 21 sağlık çalışanımızla ilgili parklara isim verme suretiyle vefa duygumuzu iletmiş oluyoruz. Pandemi döneminde başta Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu olmak üzere içlerinde eczacılar, ebeler ve doktorlarımızın olduğu vefat eden 21 sağlık çalışanımız var. Bunların ismi inşallah Sultangazi'de yaşayacak. Aileleri de bugün bizlerle birlikte. Onların gözlerindeki mutluluğu gördüğümüzde bizde mutlu olduk. Bizim yaptığımız onlara karşı vefa ve minnet duygumuzu ortaya koymak. Sultangazi'nin 21 farklı adresinde artık isimleri yaşayacak" diye konuştu.

"Bu parklara onların adının verilmesi onları bir anlamda sonsuzluğa taşımak oldu"

Etkinliğin çok güzel bir hediye olduğunu belirten Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun eşi Didem Taşcıoğlu, "Sağlık şehitlerimiz için yapılan bu hediye karşısında çok duygulandım. Hepsi çok özel insanlar. Yaşamlarını meslekleri ve sevdiği insanlar için meslekleri uğruna pandemide yitirdiler. Hepsi şehadet şerbetinden içmişlerdir. Hepsi şehittirler. Bu parklara onların adının verilmesi onları bir anlamda sonsuzluğa taşımak oldu. İsimleri bu parklarda yaşayacak. İnsanlar bu parklara gelecekler, neşelenecekler belki şifa bile bulan olacak. Dolayısıyla bu hepimiz için çok güzel bir hediye oldu. Böyle bir etkinlik düzenlediği için Sultangazi belediye başkanımıza, Sultangazi Belediyesi'ne ve burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok duygulandık. Çok güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Pandemide hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri Sultangazi'de yaşayacak
Pandemide hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri Sultangazi'de yaşayacak
Pandemide hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri Sultangazi'de yaşayacak
Pandemide hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri Sultangazi'de yaşayacak
Pandemide hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri Sultangazi'de yaşayacak
Pandemide hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri Sultangazi'de yaşayacak

Koronavirüs, Sultangazi, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemide hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri Sultangazi'de yaşayacak - Son Dakika


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