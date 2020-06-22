Pandemide hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim desteği - Son Dakika

Pandemide hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim desteği

Siemens Türkiye, Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin çocuklarına destek olmak için Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) 'Korona Kahramanlarına Destek, Çocuklarına Gelecek' adı altında başlattığı yeni yardım atağına '#BeraberceGeleceğe Projesi' ile destek vereceğini duyurdu.

Pandemide hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim desteği, System.String[]
Siemens Türkiye, Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin çocuklarına destek olmak için Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) 'Korona Kahramanlarına Destek, Çocuklarına Gelecek' adı altında başlattığı yeni yardım atağına '#BeraberceGeleceğe Projesi' ile destek vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada şirket çalışanlarının bağışlarıyla hayat bulacak projede toplanan meblağ kadar, Siemens Caring Hands Vakfı'nın da nakdi destek sağlayarak bağış miktarını ikiye katlayacağı ve TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'na aktarılacağı belirtildi.

Siemens Türkiye, Covid-19 salgınında vefat eden sağlık çalışanları çocukları başta olmak üzere salgın döneminde korona virüse yakalanıp vefat eden tüm bireylerin çocuklarına destek olmak için Türk Eğitim Vakfı ile iş birliği yaparak '#BeraberceGeleceğe Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Siemens A.Ş., Siemens Healthineers, Siemens Energy, Siemens Mobility, SFS ve Flender çalışanlarının gönüllü katılımı ile bağış toplanacak.

Dünya genelinde Siemens'in hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine destek olan Siemens Caring Hands Vakfı ise Siemens çalışanlarının yaptığı bağışı ikiye katlayacak. Siemens Caring Hands Vakfı Türkiye'de ilk kez bir sosyal sorumluluk projesine destek olacak. Toplanan gelir ise Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanları çocukları başta olmak üzere, salgın nedeniyle hayatını kaybeden tüm bireylerin çocuklarına ihtiyaç kriterleri doğrultusunda destek olmak için oluşturulan TEV "Korona Kahramanlarina Vefa Fonu"na aktarılacak.

TÜRK EĞİTİM VAKFI İLE GÜÇ BİRLİĞİ

Türk Eğitim Vakfı ile yapılan iş birliği kapsamında Siemens çalışanları, Haziran ayının sonuna kadar vakfın hesaplarına diledikleri miktarda bağış yapabilecekler ve Siemens Caring Hands Vakfı da Siemens çalışanlarının bağışları kadar ek katkı sağlayacak. Elde edilen gelirle salgın nedeniyle hayatını kaybeden bireylerin okul öncesi, ilk-ortaöğretim ve yükseköğretim çağındaki çocuklarının eğitim hayatlarına destek olunması amaçlanıyor.

"İNSANA DEĞER ANLAYIŞIYLA FAALİYETLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Siemens Türkiye İletişim Direktörü Gizem Keçeci, Siemens olarak hayata geçirdikleri '#BeraberceGeleceğe' projesi çerçevesinde Türk Eğitim Vakfı ile yaptıkları iş birliğinin önemine değinerek, "Siemens Türkiye olarak topluma fayda, insana değer anlayışıyla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor, desteğimizi bu pandemi döneminde de artırarak sürdürüyoruz. Gebze fabrikamızda medikal siperlik üretimi ile başlayan ve sağlık çalışanlarını önceliklendirdiğimiz aksiyonlarımıza, şimdi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin çocuklarının eğitimine destek olarak devam ediyoruz. Türk Eğitim Vakfı ile #BeraberceGeleceğe demekten gurur duyuyoruz" dedi.

İş birliği kapsamında açıklamada bulunan Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay, Türk Eğitim Vakfı'nın çağdaş Türkiye idealine olan tutkusuyla tam 53 yıldır eğitime destek vermeye devam ettiğini söyledi. Her dönem olduğu gibi pandemi döneminde de Türk Eğitim Vakfı'nın üstüne düşen görevleri yerine getirmek için çalıştığının altını çizen Günay, fonun açılmasından sonra gösterilen duyarlılığa bir kez daha teşekkür etti.

Günay, "Misyonumuz gereği, bize emanet bırakılan çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarında nasıl destekleneceklerini tüm ayrıntılarıyla çalışarak, onlara mümkün oldukça eğitim hayatları boyunca destek olmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin her yerinden ve her kesiminden duyarlı vatandaşlarımız ve kurumlar fona destek oldular. Bu kapsamda da Siemens Türkiye #BeraberceGeleceğe Projesi ile fonumuza çok anlamlı bir değer katacak.  Şahsım ve kurumum adına bir kez daha Siemens Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Zaman geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitim hayatlarına hep birlikte destek olma zamanı" diye konuştu.

SİPERLİK VE MASKE DESTEĞİ

Covid-19 ile mücadelede en başından beri yer aldığına dikkat çeken Siemens Türkiye, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilk olarak sağlık çalışanları için Gebze Fabrikasında 3D yazıcılar ile siperlik üreterek, bunları 14 kuruma bağışlamıştı. TEV ile iş birliğinin yanı sıra Siemens aynı zamanda, 20 bin adet FFP2 tipi maskenin yine çeşitli sağlık kurumlarına bağışlanması için harekete geçerek sağlık kurumlarının bu süreçteki ihtiyaçlarına da sosyal sorumluluk bilinciyle destek olmaya devam ettiğini duyurdu.


- İstanbul
Türk Eğitim Vakfı, Koronavirüs, Türkiye, Siemens, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemide hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim desteği - Son Dakika

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