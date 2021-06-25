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Pandemide her gün 8 çorba kaşığı tüketirseniz! - Son Dakika

Pandemide her gün 8 çorba kaşığı tüketirseniz!

25.06.2021 10:22
Pandemide her gün 8 çorba kaşığı tüketirseniz!, System.String[]

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, soğuk yaz çorbalarıyla gelen faydaları anlattı, öne çıkan 5 lezzetli soğuk yaz çorbası tarifi verdi…

Pandemi sürecinde bağışıklığımızı güçlü tutmak için önemli rol oynayan çorbalar, sıcak yaz aylarında çok tercih edilmeyebiliyor. Ancak bazı çorbalar üzerinde dumanı tütmesinin aksine, soğuk tüketilerek de hem serinletiyor hem de zengin besleyici değerleriyle bağışıklığı güçlendiriyor.

Ayran Aşı Çorbası

Faydaları:

Yüksek antioksidan seviyesine sahip nane ve dereotu içeren soğuk ayran aşı çorbası düşük kalorili olmasının yanı sıra A vitamini, folat ve C vitamini yönünden zengin içeriğiyle detoks etkisini destekler. Sindirim sistemine sağladığı olumlu etkilerle birlikte yaz aylarında sofralarınızda eksik etmemeniz gereken bir çorbadır.

Malzemeler:

1 su bardağı buğday

4 bardak sıcak su

1 su bardağı nohut

3 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

1 tutam dereotu

1 bardak soğuk su

Yapılışı:

Bir gece önceden nohut ve buğday ıslanır. Geceden ıslatılan nohut ve buğday 4 bardak sudakaynatılır. Piştikten sonra ocaktan alınır ve süzülür. Buğday ve nohut, derin bir kabın içine alınır, üzerine yoğurt ve tuz ilave edilir, hafifçe karıştırılır. Ardından bir bardak soğuk suyavaş yavaş ilave edilir. Dereotu, taze nane doğranır ve üzerine eklenir. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra soğuk olarak servis edilir.

Erişteli Mercimekli Yoğurt Çorbası

Faydaları:

A vitamini, folat ve demir yönünden zengin olan nane ve A, C ve K vitaminlerinden zengin yeşil mercimek içeren soğuk erişteli mercimekli yoğurt çorbası hem protein bakımından hem de vitamin-minerallerden zengin lifli içeriğiyle tokluk sağlar ve kilo vermede yardımcı olur.

Malzemeler:

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı yeşil mercimek

1 adet yumurta

½ su bardağı tam buğday erişte

1 tepeleme yemek kaşığı tam buğday un

1 çay kaşığı tuz

3.5 su bardağı su

2 çay kaşığı nane

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Mercimekler haşlanır. Tencereye yoğurt, yumurta, un, tuz ve su alınıp çırpılır. Orta ateşte devamlı çırpılır. Kaynamaya başlamadan önce erişteler ilave edilip karıştırmaya devam edilir. Kaynamaya başlayınca haşlanıp süzülmüş yeşil mercimek ilave edilip kısık ateşte 5 dakika pişirilir. Ayrı bir tavada zeytinyağı ve nane pişirilir ve çorbaya eklenip 2-3 dakika daha pişirilir. Oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra soğuk olarak servis edilir.

Fesleğenli Kabak Çorbası

Faydaları:

Düşük kaloriye sahip ve A vitamini, lutein, zeoksantin, beta-karoten gibi antioksidan etkiye sahip karotenoidler açısından zengin olan kabak bağışıklığı desteklemesinin yanı sıra detoks etkisi yüksek olan sebzelerdendir. Vücuttaki serbest radikallerle savaşan antioksidanlara sahip fesleğen kabak ile birlikte soğuk çorba olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini olumlu yönde destekler.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 dal taze soğan

1 yemek kaşığı kekik

Yarım kilo kabak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı limon suyu

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı taze fesleğen

2 bardak soğuk su

Yapılışı:

Taze soğanlar zeytinyağında pişirilir. Kahverengileşmeye başlayınca taze kekik eklenir. Kokusu çıkana kadar beklenir. Kabak, tuz, karabiber eklenip kabaklar yumuşayana kadar pişirilir. 2 bardak su eklenip 20 dakika kaynatılır. Oda ısısına gelene kadar bekletilir. Sonra buzdolabında soğutulur. Bu sırada yoğurt, fesleğen ve limon suyu püre haline getirilir. Karışım çorbanın içine karıştırılır. Zeytinyağı ve fesleğenle birlikte soğuk servis edilir.

Gazpazho Çorbası

Faydaları:

Domates, C vitamini, potasyum, K vitamini ve folat yönünden zengin içeriğinin yanı sıra kanser savaşçısı olarak bilinen domates likopen içeriğine sahiptir. Salatalık, yüksek antioksidan içeriğiyle birlikte yüksek oranda su içerir ve hidrasyonu destekleyerek kilo kaybına destek olur. Yüksek C vitamini içeriği ve lifli yapısı ile tokluk sağlayan dolmalık biber bağışıklığın desteklenmesinde olumlu rol oynar ve kilo kaybını destekler. Bu zengin içerikli sebze ve meyveleri içeren soğuk gazpacho çorbasına sofralarınızda yer verin.

Malzemeler:

4 adet büyük domates

1 adet küçük boy soğan

1 diş sarımsak

2 adet salatalık

1 adet orta boy yeşil dolmalık biber

4 dilim tam buğday ekmek içi

5 su bardağı su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı organik üzüm sirkesi

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Kabukları soyulan domates, kuru soğan ve salatalıklar iri küpler halinde doğranır. Sarımsağın kabukları soyulur. Ortadan ikiye kesilip, çekirdekleri çıkartılan yeşil dolmalık biber doğranır. Doğranmış olan tüm malzemeler mutfak robotundan geçirilir. Ekmek içleri de eklenerek tüm malzeme püre haline getirilir. Çorba malzemesi derin bir cam kaseye aktarılır. Su eklendikten sonra çırpıcı yardımıyla karıştırılır. Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiber eklendikten sonra karıştırılmaya devam edilir. Koyu bir kıvam alan çorba, buzdolabında soğutulduktan sonra servis edilir.

Pancar Çorbası

Faydaları:

Nitrat içeriği ile yüksek kan basıncını düşürücü etkiye sahip olan pancar, vücutta inflamasyonla savaşır. Yüksek C vitamini ve folat içeriğinin yanı sıra yüksek su içeriği ile hidrasyona destek olur. Ayrıcalif içeriği ile iştahı azaltarak kilo kaybına destek sağlayan pancarı soğuk pancar çorbası olarak mutlaka sofralarınıza ekleyin.

Malzemeler:

2 adet büyük boy pancar

1 yemek kaşığı organik üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı labne peyniri

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Pancarlar iyice yıkandıktan sonra kabuğuyla birlikte yumuşayana kadar haşlanır. Kabuğu soyulup küp şeklinde doğranır ve mutfak robotuna aktarılır. Sirke,zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edilerek püre haline getirilir. Ayrı bir kapta süzme yoğurt ve labne iyice karıştırılır. Pancar püresi ile karıştırılır. Homojen bir görünüm elde edildikten sonra buzdolabında soğutulur. Soğuk bir şekilde servis edilir.

Pandemide her gün 8 çorba kaşığı tüketirseniz!

Zeytinyağı, Pandemi, Domates, Buğday, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Pandemide her gün 8 çorba kaşığı tüketirseniz! - Son Dakika


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