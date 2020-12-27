Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı - Son Dakika

Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı

27.12.2020 09:29
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı, System.String[]

SAMSUN'da vatandaşlar pandemi stresini, evlerinin yakınlarında oluşturdukları hobi bahçelerinde toprakla uğraşıp, üretim yaparak atıyor.

SAMSUN'da vatandaşlar pandemi stresini, evlerinin yakınlarında oluşturdukları hobi bahçelerinde toprakla uğraşıp, üretim yaparak atıyor. Toprakla uğraşanların sayısı artınca tohum, fide ve bitki yemlerinin yanı sıra tarım araç-gereçlerinde de talep artışı yaşanıyor. Tedarikçiler ise ikiye katlanan talepleri karşılamaya çalışıyor.

Samsun'da koronavirüs salgınıyla birlikte evden çıkmak istemeyenler farklı hobilere yöneliyor. Kentte bahçesi olan vatandaşlar, pandemi stresini, evlerinin yakınlarında oluşturdukları hobi bahçelerinde toprakla uğraşıp, üretim yaparak atıyor. Şehir hayatından bunalan, kalabalık şehir merkezlerinde yaşayıp virüs bulaşmasından çekinen vatandaşlar, özellikle kısıtlama günlerinde köy evlerini tercih ediyor. Hobi bahçelerinde üretimin yanı sıra vatandaşlar, kümes hayvanları da besleyerek organik tüketime önem veriyor. Tarım ve kümes hayvanı yetiştiren vatandaşların sayısı artınca, tarım araç-gereçleri, tohum ve yem satışlarında artış yaşanıyor. Tarım tedarikçileri ikiye katlanıp, artışın sürdüğü talepleri karşılarken, günde ortalama 4 ton yem bitkisi satışı yapıyor. Kent merkezinde imkan bulup toprakla uğraşanlar ile köylere çıkanlar bu sayede ise boş arazilerini değerlendiriyor. Vatandaşlar, en çok fide ve çapa aletine rağbet gösteriyor.

'TOPRAKLA UĞRAŞARAK STRES ATTILAR'Vatandaşların, bu dönemde toprağa yöneldiğini ifade eden tarım malzemeleri satıcısı Fatih Özaydın, "Pandemi süreci ve hafta sonu yasaklarının olmasıyla beraber vatandaşlar vakitlerini köylerinde geçirmek istediler. İnsanlar boş durmamak için 'ekim yapalım' diyerek, boş duran arazilerini değerlendirmeye başladı, tavuk ve civciv alanların da sayısı arttı. Birçok kişi, evlerinin bahçelerinde semizotu, roka, turp gibi sebzeler ekerek, topraklarıyla uğraştı. Pandemiyle birlikte gelen stresi bu şekilde atmaya çalışıyorlar" dedi.'SATIŞLAR YÜZDE 40 ARTTI'Artan taleple birlikte fiyatlarda da artış olduğunu belirten Özaydın, "Sadece tarım alanında değil birçok sektörde fiyat artışı söz konusu. Bizim sektöre baktığımızda tarım makineleri ve gübre fiyatlarında bir artış oldu. Yurt dışından getirttiğimiz ürünlerin alımında artış olunca, bu durum satış piyasasına da yansıdı. İnsanların tarıma yönelmesi ile satışlarımız yüzde 30-40 arttı. En çok çapa makineleri tercih ediliyor. Vatandaşlar bu işi, hobi olarak yaptıkları için daha çok küçük makineler satın alıyor. Evlerinin önünde bulunan küçük alanlara fide diken vatandaşların sayısında da artış oldu. Bu artışla beraber elma, armut ve Trabzon hurması gibi meyve fidelerine de rağbet arttı. Hayvancılıkla ilgilenen vatandaşların sayısında da bir artış var. Birçok kişi, tavuk, büyükbaş ve küçükbaş hayvan da beslemeye başladı. Buğday, civciv yemi ve mısır gibi yem türlerinin satışında artış oldu. Yüzde 30 oranında yüklesen bir yem satışımız var. Ortalama günde 4 ton arasında yem satıyoruz" diye konuştu.'GÜNDE 4 SAAT VAKİT HARCIYORUM'Evinin yanında bulunan 200 metrekarelik alana sebze ve meyve eken Ufuk Akıncı ise, "Marul, maydanoz ve diğer sebzelerin ekimini organik olarak yapıyorum. Tavuk ve koyunlarım da var, onlara bakıyorum. Koyunlarımdan aldığım gübreleri, organik olarak yetiştirdiğim ürünlerde kullanıyorum. Pandemi sürecinden dolayı hayvanlarımın sayısını da artırdım. Hobi olarak ekim yapıyorum ayrıca da hayvanlarıma bakıyorum. Günlerimi bu şekilde geçiriyorum. Hayvanlarımla günde 4 saat vakit geçiriyorum. Fazla bir alanım yok ama vaktimi bu şekilde değerlendiriyorum. Karayollarından emekli sürücüyüm. Cuma günleri hariç çarşıya pek gitmiyorum. Çarşıya gittiğim zamanlarda da sosyal mesafeme çok dikkat ediyorum. Evimin ihtiyaçlarını karşılayıp hemen geri dönüyorum. Zaten hobi olarak vaktimin çoğunu bahçemde harcıyorum. Hayvanlarıma baktığım için şehir merkezinde fazla vakit geçirmiyorum" ifadelerinde bulundu.

Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı
Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı

Samsun, Tohum, Tavuk, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı'nın kullandığı 'Nah' ifadesi tartışma yarattı Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada
Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu         
09:10
Bloomberg'den Türkiye'de de denenen Çin aşısıyla ilgili kafa karıştıran iddia: Etkisi belli değil Bloomberg'den Türkiye'de de denenen Çin aşısıyla ilgili kafa karıştıran iddia: Etkisi belli değil         
08:22
Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı         
04:31
CNN Türk'te gergin anlar! Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti CNN Türk'te gergin anlar! Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti         
23:44
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor         
22:25
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu         
12:12
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Kemal Doğulu, gözyaşları içinde Doya Doya Moda programından ayrıldı Kemal Doğulu, gözyaşları içinde Doya Doya Moda programından ayrıldı         
08:28
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 09:39:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei