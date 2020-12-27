Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı - Son Dakika

SAMSUN'da vatandaşlar pandemi stresini, evlerinin yakınlarında oluşturdukları hobi bahçelerinde toprakla uğraşıp, üretim yaparak atıyor. Toprakla uğraşanların sayısı artınca tohum, fide ve bitki yemlerinin yanı sıra tarım araç-gereçlerinde de talep artışı yaşanıyor. Tedarikçiler ise ikiye katlanan talepleri karşılamaya çalışıyor.

Samsun'da koronavirüs salgınıyla birlikte evden çıkmak istemeyenler farklı hobilere yöneliyor. Kentte bahçesi olan vatandaşlar, pandemi stresini, evlerinin yakınlarında oluşturdukları hobi bahçelerinde toprakla uğraşıp, üretim yaparak atıyor. Şehir hayatından bunalan, kalabalık şehir merkezlerinde yaşayıp virüs bulaşmasından çekinen vatandaşlar, özellikle kısıtlama günlerinde köy evlerini tercih ediyor. Hobi bahçelerinde üretimin yanı sıra vatandaşlar, kümes hayvanları da besleyerek organik tüketime önem veriyor. Tarım ve kümes hayvanı yetiştiren vatandaşların sayısı artınca, tarım araç-gereçleri, tohum ve yem satışlarında artış yaşanıyor. Tarım tedarikçileri ikiye katlanıp, artışın sürdüğü talepleri karşılarken, günde ortalama 4 ton yem bitkisi satışı yapıyor. Kent merkezinde imkan bulup toprakla uğraşanlar ile köylere çıkanlar bu sayede ise boş arazilerini değerlendiriyor. Vatandaşlar, en çok fide ve çapa aletine rağbet gösteriyor.