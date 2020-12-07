Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü - Son Dakika

Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü

07.12.2020 11:39
Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü, System.String[]

Koronavirüsle bulaş riskinin toplumda neden olduğu tedirginlik ve kısıtlamalar, özelikle uçak seyahatlerinde ciddi düşüşlere neden oldu.

Koronavirüsle bulaş riskinin toplumda neden olduğu tedirginlik ve kısıtlamalar, özelikle uçak seyahatlerinde ciddi düşüşlere neden oldu. Turna.com'un açıkladığı verilere göre, haziran ayında kaldırılan uçuş yasaklarına rağmen 1 Haziran- 30 Kasım tarihleri arasında uçak bileti satın alanların sayısı yüzde 63 azaldı. İç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları ise yüzde 81 düştü.

2020 yılının ilk aylarından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, özellikle turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Alınan tedbirler kapsamında nisan ve mayıs aylarında getirilen uçuş yasakları, haziran itibariyle kaldırılsa da bulaş riskinin toplumda yarattığı tedirginlik seyahatlerin önüne geçti. Uçak ve otobüs bileti platformu Turna.com tarafından paylaşılan verilere göre, 1 Haziran – 30 Kasım aralığını kapsayan 6 aylık dönemde uçak bileti satın alanlar yüzde 63 oranında azaldı. Birçok ülkenin sık sık sınırlama getirmesiyle beraber, özellikle yurt dışı uçuşlar 2019'a kıyasla önemli oranda düşüş yaşadı. İç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları ise yüzde 81 düştü.

Rakamlara ilişkin değerlendirmede bulunan Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, "Tatil döneminin etkisiyle ağustos ayında nispeten bir toparlanma yaşansa da havayolları 2019'un ancak yüzde 55'i oranında yolcu taşıdığını görüyoruz. Yurt içi uçuşlarda ise en iyi dönem ağustos iken dış hat uçuşlarında eylül ayının en iyi dönem olduğunu söyleyebiliriz. En iyi ayda bile 2019'un yüzde 50'sini aşamayan uçuşların aşı çalışmalarının başlaması ile önümüzdeki bahar aylarında yeniden toparlanmasını bekliyoruz" dedi.

İSTANBUL – BODRUM EN POPÜLER 5 ROTADAKİ YERİNİ KAYBETTİ

2019'da ilk 5'te yer alan İstanbul – Bodrum'un yerini Adana-İstanbul aldı. Bu durum, bulaş riski nedeniyle araçlarla yapılan seyahatlerdeki artışın bazı uçak yolculuklarının yerini almasının bir sonucu olarak değerlendirildi. Seyahatlerin sayısı açısından bakıldığında ise en popüler parkurlarda da uçak seyahatleri önemli oranda azaldı. En popüler parkur olan İstanbul-İzmir arasında yapılan seyahatler yüzde 74 oranında azalma gösterdi.

AMSTERDAM YERİNİ TAHRAN'A BIRAKTI

Verilere göre yurt dışında en çok uçulan hatlarda 2019'un ilk 3 sırasındaki İstanbul- Bakü, Antalya -Kiev ve İstanbul-Taşkent yerini korudu. Geçtiğimiz yıl ilk 5'te yer alan Amsterdam'ın yerini Tahran, Odessa'nın yerini ise Belgrad aldı. Özellikle Avrupa'da uygulanan seyahat yasaklarının popüler seyahat destinasyonlarını ciddi şekilde değiştirdiği gözlemlendi.

FRANSA ARTIK EN ÇOK UÇULAN ÜLKELER ARASINDA DEĞİL

Değişen seyahat alışkanlıklarında dikkat çeken bir diğer nokta, 2020'de seyahat edilen en popüler ülkeler sıralamasındaki değişiklikler oldu. Yoğun bir gurbetçi nüfusunun olduğu Almanya, 2019'da olduğu gibi 2020'de de ilk sırada yer aldı. Önceki yıl ilk 5'te bulunan Fransa ise yerini Özbekistan'a bıraktı. Rusya popüler ülkeler sıralamasında bir sıra gerileyerek dördüncü ülke olurken Avrupa ülkelerinin yerine daha az seyahat kısıtlaması olan ülkelerin, listelerde daha üst sıralarda yer almaya başladığı görüldü.

Şirket, pandemi döneminde uçak seyahati yapan kadın ve erkeklerin oranını da ortaya koydu. Bu süreçte uçak seyahatlerinde erkeklerin payı yüzde 54'ten yüzde 56'ya çıkarken, kadınların önceki dönemde yüzde 46 olan payı yüzde 44'e düştü. Hava yolu yolcularının yaş ortalaması da 34'ten 33'e düştü.

İÇ HATLARDA PEGASUS, YURT DIŞINDA THY AÇIK ARA ÖNDE

Araştırmada hava yolu şirketlerine dair de çarpıcı veriler de yer aldı. İç hatlarda Pegasus birinciliği korurken diğer hava yolları ile kıyaslandığında Sunexpress, pazarda yolcu sayısı bakımından en az düşüş yaşayan hava yolu oldu. Yurt dışı uçuşlarında Türk Hava Yolları'nın (THY) açık ara üstünlüğü ise devam etti. THY'nin uçuş sayısı azalsa da sıralamadaki yerini daha da sağlamlaştırdığı görüldü.


Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü
Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü
Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü
Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü
Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, İstanbul, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Vaka sayısındaki artış sonrası Adana'nın korona haritasında en risksiz bölge mezarlıklar görünüyor Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor Birkaç fotoğraf uğruna bitmemiş inşaatın tepesine çıkan genç kızlar yürekleri ağza getirdi Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı         
11:24
Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı         
11:10
Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti         
10:41
Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi         
10:27
Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik         
10:14
Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz         
09:57
10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti 10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti         
09:39
Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi         
09:34
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı         
08:27
AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında         
07:53
Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı         
05:03
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 11:48:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei