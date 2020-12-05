Pandemide ikinci dalga "koronavirüse karşı güven sertifikalarına" ilgiyi artırdı - Son Dakika

Pandemide ikinci dalga "koronavirüse karşı güven sertifikalarına" ilgiyi artırdı

05.12.2020 11:43
Pandemide ikinci dalga

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, koronavirüs salgını yaşanan ikinci dalganın bu alanda güven temin eden sertifikalara ilgiyi artırdığını belirterek, "Özellikle perakende sektöründe Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen 'güvenli alan', 'güvenli hizmet'...

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, koronavirüs salgını yaşanan ikinci dalganın bu alanda güven temin eden sertifikalara ilgiyi artırdığını belirterek, "Özellikle perakende sektöründe Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen 'güvenli alan', 'güvenli hizmet' ve 'güvenli üretim' gibi sertifikalara ilgide önemli bir artış görüyoruz." ifadesini kullandı.

Namlı, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından normalleşme adımlarının atılmaya başladığı günlerde Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı hayata geçirildiğini anımsatarak, yerli ve yabancı turistler için bu belgenin güven telkin ettiğini bildirdi.

Bu program sayesinde Türkiye'nin benzer ülkelerden pozitif ayrıştığını aktaran Namlı, ocak-ekim dönemine Türkiye'ye gelen turist sayısının 13,7 milyon olarak gerçekleştiğini, bu alanda çok sayıda ülkenin geride bırakıldığını anlattı.

Namlı, salgın sürecinde Güvenli Turizm Sertifikası'nın turizme olumlu katkı sunduğunu kaydederek, turistlerin artık ilk aradığı kriterin "güvenlik ve hijyen" olduğunu, bu konuda da Güvenli Turizm Sertifikası ile gereken güvenin verildiğini bildirdi.

Gelecek yıl aşı çalışmalarının yanı sıra bu sertifika sayesinde Türkiye'nin turizmde öne çıkmaya devam edeceğini aktaran Namlı, "Böyle bir öngörümüz var. Sektör yetkililerinin görüşü de bu yönde. Öte yandan salgın sona erse dahi bu sertifikaların kalıcı olacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

"Koronavirüse karşı güven sertifikasına perakende sektörü de ilgi gösteriyor"

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Namlı, kış aylarının gelmesiyle Türkiye'nin koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını belirterek, günlük vaka sayılarının 33 binlere yaklaştığını, bu yüzden yeni tedbirlerin alındığını anlattı.

Salgının şakasının olmadığının anlaşıldığını ancak aşı çalışmalarının ümit verdiğini aktaran Namlı, pandeminin ikinci kez pik yapması nedeniyle Kovid-19'a karşı güven temin eden sertifikalara ilginin arttığını vurguladı.

Namlı, "Özellikle perakende sektöründe Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen 'güvenli alan', 'güvenli hizmet' ve 'güvenli üretim' gibi sertifikalara ilgide önemli bir artış görüyoruz. Sadece perakende mağazaları değil AVM'ler, hastaneler, fabrikalardan da ilgi var." yorumunu yaptı.

RoyalCert'in bu alanda 42 ülkede TVRM (Transmittable Virus Risk Management) Kovid-19 belgesi verdiğini kaydeden Namlı, "Bu belge, şirketin, çalışanları ve müşterileri için koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri aldığını gösteriyor. Çok sayıda perakende markası ile görüşmelerimiz sürüyor. Zincir mağazaları olan bu şirketlerin sertifika talebi var. Biz de kısa sürede bu iş birliklerini açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim Kurulu, Koronavirüs, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pandemide ikinci dalga 'koronavirüse karşı güven sertifikalarına' ilgiyi artırdı - Son Dakika Ekonomi


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