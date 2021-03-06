PANDEMİDE İKİNCİ EL EŞYAYA İLGİ ARTTI; PAZARIN LİDERİ MOBİLYA VE ANTİKA ÜRÜNLER OLDU - Son Dakika

PANDEMİDE İKİNCİ EL EŞYAYA İLGİ ARTTI; PAZARIN LİDERİ MOBİLYA VE ANTİKA ÜRÜNLER OLDU

06.03.2021 14:30
PANDEMİDE İKİNCİ EL EŞYAYA İLGİ ARTTI; PAZARIN LİDERİ MOBİLYA VE ANTİKA ÜRÜNLER OLDU, System.String[]

Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını sektörlerde de önemli değişiklikler meydana getirdi.

Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını sektörlerde de önemli değişiklikler meydana getirdi. Bu dönemde ikinci el eşya satışları özellikle mobilya ve antika ürünler kategorisinde arttı. Kadıköy'de ikinci el eşya dükkanı olan Can Togay ve Barış Hoca, dışarı çıkmadan evlerinde yenilik yapmak isteyenlerin daha ekonomik olduğu için ikinci el eşyalara yöneldiği söyleyerek, satışların arttığını dile getirdi. Özellikle mobilya ve aksesuar kategorilerinde talebin yüksek olduğunu söyleyen Dekopasaj.com kurucusu Emir Tümen ise pandemide yüzde 300 büyüdüklerini ifade etti.

Milyonlarca kişinin evde kaldığı, birçok sektörden kurum ve kuruluşun dijitalleşmeye giderek evden çalışma sistemine geçtiği pandemi sürecinde Türkiye'de ikinci el eşyaya ilgi arttı. Son 1 yılda vatandaşlar, özellikle ikinci el mobilya pazar yerinde, mobilya ve antika eşyaları daha uygun fiyatlı olması nedeniyle satın almaya başladı.

"PANDEMİNİN GELİŞİYLE İŞ MODELİMİZ DEĞİŞTİ"

2020'de pandeminin gelişiyle iş modellerinde farklı etkiler olduğunu aktaran Emir Tümen, "Bizim iş modelimiz, uçtan uca dediğimiz bir model. Pazar yeri olarak hem alıcılara hem de satıcılara her adımlarında bir hizmetle destek veriyoruz. Her şey internet üzerinden, yüz yüze bir görüşme yok. Beğenilen ürünler, platformda mesajlaşıp karar verilerek kredi kartı ile alınıyor. Daha sonra tüm süreci, yine biz yönetiyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, satıcıdan alınıp alıcıya ulaştırılması gibi süreçleri tamamen biz yönetiyoruz. Pandemi ile hepimiz bir karantina hayatına geçtik. Bu anlamda insanların da satışlarını dijital ortama taşıması çok daha hızlandıö diyerek daha çok kullanılan ve tercih edilen bir platform olduklarını ifade etti.

TAŞINANLAR VE EVLENENLER İKİNCİ EL MOBİLYAYA YÖNELDİGenellikle yeni taşınan ve yeni evlenenlerin ikinci el mobilya satın aldığını ve internetin esnafın dijital vitrini olduğunu söyleyen Tümen, "Kullanıcılarımız, özellikle taşınanlar ve evlenenler, Dekopasaj'dan alım yapmayı tercih ettiler. Kurumsal tarafta da 2'nci elci, antikacılar, spotçular ve esnaf dediğimiz satıcılar da platformu bir dijital vitrin gibi kullanarak satışlarını artırabildiler. Sokağa çıkmanın yasak olduğu, satışın yavaşladığı, ayak trafiğinin çok düştüğü dönemde biz de elimizden geldiği kadar onlara destek olduk" diye konuştu.

"YÜZDE 300 BÜYÜDÜK"2020'yi yüksek oranda büyüyerek kapattıklarını belirten Tümen, "2020 senesini, ciro anlamında yüzde 300 bir büyüme ile kapattık. Aynı zamanda bir pazar yeri olduğumuz için satışa konan ilanların da çok ciddi artışıyla bu sağlandı. Baktığımızda 2020'nin başında 1 ayda onaylanan toplam ilan sayısı, pandeminin de etkisiyle 2020'nin sonunda ayın ilk 10 gününde onaylanır oldu ve satışa çıkar oldu. Dediğim gibi Türkiye'nin hemen her iline ikinci el eşya gönderdik. Biz tabii, bu özelliğimizi 2020'nin mayıs ayında canlıya almıştık ki satış ağımızı artırarak insanların taleplerine cevap verelim. Böylece, ciddi bir büyüme elde ettik. 2021'de de aynı hız devam ediyor" diyerek ilerleyen zamanlarda ikinci el eşya satışlarının daha da artacağını söyledi.Tümen, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Genel olarak ikinci elin Türkiye'deki son 3-4 senelik seyrine bakarsak çok ciddi bir hızlanma görüyoruz. Sadece bizim iş alanımız olan mobilyada değil, her türlü başka dikeyde 2'nci el gerçekten tercih edilen, daha ekonomik ve daha akıllı alışverişin yolu olarak Türkiye'de hız kazanmaya devam ediyor. Pandemi süreci bu dijitalleşmeyi, 2'nci ele doğru olan ilgiyi çok daha hızlandırdı. Bence hepimize, bu tarz dijital platformdaki tüm girişimci arkadaşlarıma, ileride çok daha büyük işler düşecektir."

"İKİNCİ EL EŞYANIN, KÖTÜ ÜRÜN OLMADIĞINI ANLADILAR"İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dükkanı olan ve internet üzerinden de ürünlerini satışı çıkaran Can Togay (40), pandemi sürecinde satışların arttığını söyleyerek, "Biz bu süreçte, insanlar evde oturdukça aynı eşyaları sıkılıp, sosyal medyada daha çok araştırma yaptıklarını gördük. Buna paralel olarak takipçilerimizin arttığını gözlemledik. Bu sayede biz de ürünlerimizin tamamını artık internete yükleyip, insanlar sokağa çıkamadıkça veya sokağa çıkma yasakları bittiğinde de satın aldıkları ürünleri evlerine teslim ederek hayatlarını kolaylaştırdık. Tüketiciler de verdikleri paranın karşılığını hizmetle aldı. Aynı şekilde tüketiciler, ikinci el eşyanın kötü ürün olmadığını, evlerini ayağa kaldırabileceklerini ve görselinin de dışarıda satılan ürünlere göre daha kaliteli ve alınabilir fiyatlarda olduğunu gördüler" dedi.İyi satış yapmak için belli başlı kriterlere dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Togay, "Ben Dekopasaj ile çalışmaya başladığımdan beri, sisteme çok adetli fotoğraf yükledim. Güzel ışık alan bir ortamda fotoğraf çekip koydum. Ürün ne ise aynı şekilde yazdım. Benimle çalışan bir usta olduğu için satılan ürünleri teslim etmeden önce gerekli ise ufak bir cila geçip, tadilatını yapıp kimseye ayıplı mal göndermemeye gayret gösterdik. Çok ürün çeşidimiz var. Sürekli yeni ürünler yüklüyorum. Takipçiler de bunu çok beğeniyor. Özellikle adetli ürün koyulması kullanıcıların hoşuna gidiyor. Pandemi sürecinde insanlar, sosyal medyadan hiç kopmadı. Biz de bu şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.Togay, en çok tercih edilen ürünleri ise şöyle sıraladı: "Aksesuarlar ve mobilyalar kategorilerinde satışlar gerçekleştiriyoruz. Ama ağırlıklı olarak kütüphaneler, gazetelikler, servis masaları satın alınıyor. Bazı müşterilerim gardırop takımını tamamladı. Özellikle kütüphaneyi çok satıyoruz. Endüstriyel tarzda metal eşyalara ilgi var. Metal ecza dolapları, endüstriyel aydınlatmalar da aksesuarlar için verebileceğimiz örnekler arasında. En çok sattığımız ürünler bu kategorideki ürünler."

"İNTERNETTE GEZMEK DAHA PRATİK VE SAĞLIKLI"

Kadıköy'de antika eşya dükkanı olan Barış Hoca (45) ise, birçok kişinin dükkan gezmek yerine internetteki alışveriş sitelerine baktığını söyleyerek, "Şu an kimse dükkan gezemiyor. İnternette gezmek daha pratik ve sağlıklı. Bu nedenle online satışlarımız arttı. Şu anda tablo, tarihi eser tarzı eşyalar, mobilyalarda özellikle çalışma masaları daha çok satılıyor. Instagram'da canlı yayında satışlarımız oluyor. İnsanlar, online müzayedelere de çok katılıyor. Son zamanlarda resimler, çerçeveler ve aynalar da satmaya başladık. Yani daha iyi olacak gibi bu süreçte. Tabii, yine de inşallah bu süreç geçer" dedi.


Kredi Kartı, İnternet, Kadıköy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PANDEMİDE İKİNCİ EL EŞYAYA İLGİ ARTTI; PAZARIN LİDERİ MOBİLYA VE ANTİKA ÜRÜNLER OLDU - Son Dakika


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