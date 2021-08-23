PANDEMİDE İŞİNDEN AYRILDI, MEMLEKETİNDE KAVUN KARPUZ YETİŞTİRMEYE BAŞLADI - Son Dakika

ANTALYA'daki işinden pandemi nedeniyle ayrılan Bayram Karakurt (50), memleketi Afyonkarahisar'a dönüp tarlasında kavun ve karpuz yetiştirmeye başladı. Karakurt, en az 50 ton karpuz ve 10 ton da kavun rekoltesi beklediğini söyledi.

Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyünde yaşayan Bayram Karakurt, 10 yıl önce Antalya'da bir otelde işe başladı. Bu sürede otelde çalışan Karakurt, pandemi nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldı. Kendine alternatif iş arayan Karakurt, memleketine dönüp, karpuz ve kavun yetiştirmeye karar verdi. Ekinhisar köyündeki 9 dekarlık tarlasına 6 bin karpuz ve 2 bin kavun fidanı diken Karakurt'un ürünleri yetişmeye başladı.

Bayram Karakurt, 50 bin ton karpuz ve 15 bin ton kavun elde etmeyi planladığını söyleyerek, Son iki yıldır pandemi nedeniyle işsiz kaldım. Düşündüm ve şubat ayında köyüme döndüm. Karpuz yetiştirmeye başladım. Çiftçi arkadaşlarıma tavsiyem Sandıklı'da karpuz oluyor dedi.

'GETİRİSİ PATATESTEN FAZLA'

Bayram Karakurt, 8 bin kök karpuz fidesi sipariş verdim. Bunun 2 bin kökünü işçilerimin bilinçsiz dikiminden dolayı kaybettim. Dekarından 7 ya da 8 ton bekliyorum, 9 dekar ekim alanımız var. Minimum 50 ton, maksimum 70 ton civarında karpuz beklentimiz var. 2 bin kök kavunumuz var. 10 ya da 15 ton civarında da kavun bekliyoruz. Getirisi patatesten fazla ama pazarını bulabilir ve satmasını bilirsen diye konuştu.

'İLÇEMİZDE HERKES EKEBİLİR'

Bayram Karakurt'un tarlasını ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi alan Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da kavun ve karpuz girdilerinin patatese oranla daha düşük olacağını bildirerek, ilçede herkesin kavun ve karpuz yetiştirebileceğini söyledi. İlçede alternatif ürünlerin yetiştirilmesinden mutlu olduklarını kaydeden Toptaş, Bu üretimi ilçemizde herkes yapabilir. Patatese göre sulama ve girdileri bakımından daha az gibi görünüyor. Üreticilerimizin alternatif ürünlere yönelmesini biz de teşvik ediyoruz dedi.