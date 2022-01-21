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'Pandemide kalıcı makyaj uygulamasına talep arttı' - Son Dakika

'Pandemide kalıcı makyaj uygulamasına talep arttı'

21.01.2022 11:14
'Pandemide kalıcı makyaj uygulamasına talep arttı'

Her geçen gün yaygınlaşan protez tırnak, kalıcı makyaj ve ipek kirpik uygulamalarının pandemide yaygınlaştığını belirten güzellik koçu Irmak Muştu, "Kalıcı makyaj uygulamaları, maskeden dolayı en çok şikayet edilen makyaj bulaşma sorununu ortadan kaldıran yönüyle pandemide en çok talep...

Her geçen gün yaygınlaşan protez tırnak, kalıcı makyaj ve ipek kirpik uygulamalarının pandemide yaygınlaştığını belirten güzellik koçu Irmak Muştu, "Kalıcı makyaj uygulamaları, maskeden dolayı en çok şikayet edilen makyaj bulaşma sorununu ortadan kaldıran yönüyle pandemide en çok talep edilen uygulamalar arasında yer aldı" dedi.

2020'deki Grammy Ödülleri gecesinde ortaya çıkan Nail Art (Tırnak sanatı) trendi, tüm dünyada protez tırnak tasarımı çılgınlığı başlattı. Lizzo, Billie Eilish, Rosalia, Dua Lipa gibi dünyaca ünlü isimlerin kırmızı halıdaki şıklıklarını tamamlayan protez tırnaklar, pandeminin etkisiyle bir trend haline dönüşerek gündelik yaşamda yer buldu. Protez tırnak tasarımının estetik ve fonksiyonel yönüyle gündelik hayatın tamamlayıcılarından biri haline dönüştüğünü belirten Irmak Muştu, "Farklı tasarımlarıyla tırnakta modanın öncüsü olan protez tırnaklar, aynı zamanda hayatı kolaylaştırıyor. Yaşamın koşuşturmasından dolayı tırnak bakımına zaman ayırmakta zorlananlar, protez tırnaklarla bakımlı ellere kavuşuyor. Protez tırnaklar, yaklaşık 1 saat süren bir işlemin ardından 2-3 haftada bir yapılan bakımlarla 2,5 ay boyunca kullanılabiliyor. Tırnakları kırılan ya da tırnak yapısı estetik olmayanlar için de olmazsa olmaz bir uygulama haline geldi" dedi.

UYGULAMALARA PANDEMİ ETKİSİ

Protez tırnak, kalıcı makyaj ve ipek kirpik gibi uygulamaların hayatı kolaylaştıran yönleriyle pandemi sürecinde giderek daha çok tercih edildiğini söyleyen Irmak Muştu, "Tarihi bundan 5 bin yıl öncesine, eski bir Mısır geleneğine dayanan kalıcı makyaj uygulamaları, her zaman bakımlı görünmek isteyenlere nokta atışı çözümler sunuyor. Makyaj yapmaya vakit ayıramayanların yanı sıra, gündelik hayatı fiziksel aktivite üzerine kurulu olan sporcular ve sahne sanatçıları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Yüzde doğuştan ya da sonradan oluşan şekil bozukluklarının düzeltilmesine de olanak sağlayan kalıcı makyaj uygulamalarıyla ince dudaklar ve seyrek kaşlara hacim kazandırılabiliyor. Kanser ve meme estetiği operasyonu sonucunda meme ucunda oluşan deformasyonları da kalıcı makyajla ortadan kaldırabiliyoruz. Kalıcı makyaj uygulamaları, maskeden dolayı en çok şikayet edilen makyaj bulaşma sorununu ortadan kaldıran yönüyle pandemide en çok talep edilen uygulamalar arasında yer aldı" diye konuştu.

YÜZLERE İFADE GETİRDİ

Pandeminin maskenin ardına gizlenen yüzlerde bakışların ön plana çıkarılması ihtiyacını doğurduğuna değinen Muştu, "Çene ve dudak bölgesi maskenin ardında kaldığı için yüzler de ifadesizleşti. Göz bölgesine uyguladığımız kalıcı makyaj işlemini ipek kirpik uygulamalarıyla destekleyerek yüzlere ifade kazandırıyoruz. İş ve sosyal yaşamda aktif bir pozisyonda olanlar aradıkları özgüveni kalıcı makyaj ve ipek kirpik uygulamalarında buldu. Böylece kendilerini ifade etme güçlüğü yaşamadan gündelik hayatlarını sürdürebiliyorlar" dedi.


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Grammy Ödülleri, Estetik, Protez, Makyaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'Pandemide kalıcı makyaj uygulamasına talep arttı' - Son Dakika
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