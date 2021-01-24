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Pandemide kamkat fidesi ilgi gördü - Son Dakika

Pandemide kamkat fidesi ilgi gördü

24.01.2021 10:24
Pandemide kamkat fidesi ilgi gördü

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde seracılık yapan Ahmet Genç, pandemi döneminde saksı içerisinde 3 bin kamkat fidesi satışı yaptı.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde seracılık yapan Ahmet Genç, pandemi döneminde saksı içerisinde 3 bin kamkat fidesi satışı yaptı. Genç, üzerinde meyveleri olan kamkat ağacının evlerde dekoratif amaçlı kullanıldığını belirtti.

Gölyaka ilçesinde seracılık yapan Ahmet Genç, pandemi döneminde saksılarda kamkat fidesi yetiştirdi. Yaklaşık 1 yılda meyve veren ağaç pandemi döneminde kadınların ilgisini çekti. Bahçede yetiştirilmesinin yanı sıra ev ortamında saksı içinde de yetişen bitki dekoratif ve koku olarak da tercih nedeni oldu. Genç, fidanlardan pandemi döneminde 3 binin üzerinde satış yaptı.

Ahmet Genç, kamkatın evlerde çiçek gibi dekoratif amaçlı kullanıldığını da belirterek, "Kamkatın, altın portakal, kumkat diye isimleri vardır. Ev ortamında saksıda rahatça yetişebilir. Su, toprak ve güneş ışığı verilince dekoratif çiçek gibi de evin içinde durabilir. Meyvesi olur, meyve olumu gerçekleştikten sonra bir dahaki yıla kadar meyvesini toplamazsanız. Yeni meyve yapılana kadar bitki meyvesini üzerinde saklar" dedi. 3 MEYVENİN TADI VAR  Genç  meyvenin tadının 3 meyvenin karışımına benzediğini söyleyerek "Limon, portakal ve mandalina karşımı tadı vardır. Kabuğu ile yenen tek narenciye çeşididir. Bunu salatada da kullanabilirsin, reçeli olur. Hatta içinde C vitamini fazla olduğu için cilt maskesi olarak kullanıldığını dahi duydum" diye konuştu. PANDEMİ DÖNEMİNDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Ahmet Genç, bitkinin özellikle pandemi döneminde büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Sadece bahçede değil, saksıda ev ortamında da yetiştiği için talep oldu ve aşırı ilgi gördü. İnsanlar bu bitkiyi tercih ediyor. Çünkü hem bahçeye dikiyorlar hem ev ortamında çiçek gibi kullanıyorlar. Bir fidanın yaşına göre fiyatı değişiyor. Yaklaşık 100 ile 200 lira arasında. Yaşlandıkça fiyat artıyor. Ama 100 liralık bir fidan insanların yetiştirmesi için yeterlidir. Çünkü 1 yaşında meyve vermeye başladığı için tercih ediliyor" dedi.

Pandemide kamkat fidesi ilgi gördü
Pandemide kamkat fidesi ilgi gördü
Pandemide kamkat fidesi ilgi gördü
Pandemide kamkat fidesi ilgi gördü
Pandemide kamkat fidesi ilgi gördü
Pandemide kamkat fidesi ilgi gördü
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Ahmet Genç, Gölyaka, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemide kamkat fidesi ilgi gördü - Son Dakika


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