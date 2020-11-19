'Pandemide kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı' - Son Dakika

'Pandemide kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı'

19.11.2020 12:56
'Pandemide kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı', System.String[]

KAYSERİ Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Yunus Hacımusalar, "Pandemi döneminde insanlarda kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı.

KAYSERİ Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Yunus Hacımusalar, "Pandemi döneminde insanlarda kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı. Bu dönemde en çok başvuruyu, uyku düzeni ve kaygı bozuklukları olan kişiler yaptı" dedi.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Yunus Hacımusalar, koronavirüsün toplumdaki psikolojik etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminde kendilerine yapılan başvurulara değinen  Doç. Dr. Hacımusalar, "İnsanlarda kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı. Aynı zamanda hastalığın bulaş korkusu ile birlikte takıntı, temizlik ve titizlik konusunda kişiler daha hassas olmaya başladı. Bu konuda yoğun şikayetler oldu. Pandemi dönemi ile birlikte en çok başvuruyu, uyku düzeni ve kaygı bozuklukları olan kişiler yaptı. Kaygı bozuklukları ve depresyon kadınlarda daha fazla görülüyor. Psikiyatri polikliniklerimize kadınlar daha fazla müracaat etmektedirler. Özellikle kaygı hastalıkları kadınlarda daha fazla görülmektedir " dedi.

'ATLATANLAR, YENİDEN HASTA OLACAĞIM, KAYGISI TAŞIYOR'

Doç. Dr. Hacımusalar, koronavirüsün etkilerinin dünyada çok fazla bilindiğini söyleyerek, "Son zamanlarda koronavirüsü atlatmış kişilerden bazıları, 'yeniden hasta olacağım' kaygısı ile bize gelmekteler. Bunun dışında bazı ruhsal belirtiler de gözlemliyoruz. Bu kişilerde en dikkat çeken belirtiler, dikkat bozukluğu ve unutkanlık. Fiziksel belirtiler içerisinde iş gücü kaybı, uyku bozukluğu bu hastalıklar da karşımıza çıkabiliyor. Pandemi dönemi insanların sokağa çıkma ve sosyal aktivitede bulunma durumunu kısıtladı. İnsanlar açık alanlarda ve evlerinden sosyal mesafeye uygun olarak egzersiz yapabilirler. Kişiler evlerde kendilerine hobiler oluşturmalıdır. Özellikle karantina altında olan kişiler, uyku düzenine dikkat etmelidir" diye konuştu.


'Pandemide kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı'

Psikiyatri bölümü, Şehir Hastanesi, Depresyon, Kaygı, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Pandemide kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı' - Son Dakika


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