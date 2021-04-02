Pandemide kitap okudular, ödülleri kaptılar - Son Dakika

Pandemide kitap okudular, ödülleri kaptılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kütüphaneler Haftası düzenlenen etkinlikle Uzm. Çvş. Hasan Öztürk Millet Kütüphanesinde pandemi kuralları çerçevesinde kutlandı. Törende en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Etkinlikte salgın sürecinde en çok kitap okuyanlara ödülleri verildi. Salgın sürecinde en çok kitap okuyan öğrenciler kitap kurdu belgelerini ve hediyelerini ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır'ın elinden aldı.

İki yıldır hizmette olan millet kütüphanesi pandemi sürecinde bile nezih bir ortamda ders çalışmak, kitap okumak isteyenlerin adresi oluyor. İki katlı kütüphane yetişkin ve çocuk kütüphanesini aynı binada bulundurmasıyla Balıkesir'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Ne yapılırsa yapılsın sevgiyle, ilgiyle, içten gelerek yapılması gerektiğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Dün basit şartlarda hizmet veren kütüphanemiz bugün belediyemiz, bakanlığımız, kültür ve turizm müdürlüğümüz, milli eğitim müdürlüğümüz ve hayırsever vatandaşlarımız işbirliği ile fiziki olarak iyileştirilmiş ve hakikaten buradaki personelimizi de tebrik ediyorum. Burada iki yıl önce hizmete sunduğumuz muhteşem bir Millet Kütüphanesi oluşturduk. Buradaki personelimizin, onların da ilgisiyle alakasıyla yaklaşımıyla insanın okumasına fırsat veren bir yapıları var. Bir şeyi başarmak mı istiyorsunuz bir şeyde bir hedefe mi varmak istiyorsunuz önce ilginiz olacak sonra bilginiz olacak ama illaki sevginiz olacak. İlgi, bilgi sevgi olmazsa hiçbir şeyde ne mutlu olursunuz ne başarılı olursunuz. Kütüphaneler dolayısıyla burada toplanmış bulunuyoruz, dikkat çekmek için bunu yapıyoruz ama ben biliyorum ki üst kattaki bazı arkadaşlar bile şimdi bir an önce gitseler de biz ders çalışsak diyorlar. O da çok güzel bir hadise çünkü niye, hiçbir saniyesini hiçbir dakikasını boşa geçirmek istemiyorlar ama bu Hasan Öztürk Kütüphanemizde şu anda 6000 üzerinde üyemiz var kitap konusunda da eksiklerimiz varsa tamamlıyoruz ama bize gelen öğrencilerin taleplerini anında yerine getirmeye çalışan ve 'bir saat ileri alın bunu', 'iki saat ileri alın' deseler biz bunu yerine getirmeye çalışan bir anlayışımız var. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüzün ve Kültür İl Müdürlüğümüze bağlı personelimizin hepsini tebrik ediyorum. Rabbim kolaylıklar versin. Okumaktan hiç kimseyi ayırmasın diyorum Rabbim" dedi.

Millet kütüphanesinin pandemi sonrasında daha da doluluk kazanacağını belirten ilçe kaymakamı Zafer Oktay ise, "Burası artık inşallah bundan sonra da her zaman dolu dolu buluşma mekanı haline gelecek, kitaplarla buluşma mekanı haline gelecektir. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Haftamız hayırlı ve uğurlu olsun inşallah" dedi.