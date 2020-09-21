Pandemide KOBİ'lerin dijitalleşmesi yüzde 50 hızlandı - Son Dakika

Pandemide KOBİ'lerin dijitalleşmesi yüzde 50 hızlandı

Dijitalle tanışan şirketlerin sayısı, yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 50 artarak toplamda 4 bini aştı.

Pandemide KOBİ'lerin dijitalleşmesi yüzde 50 hızlandı, System.String[]

Dijitalle tanışan şirketlerin sayısı, yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 50 artarak toplamda 4 bini aştı.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, pandemi süreci, dijitalleşmeden çekinen binlerce KOBİ'ye e-ticarete uygun maliyetlerle sadece birkaç günde başlanabileceğini gösterdi.

Yılın ilk çeyreğinde dijitalle tanışan 1.500 şirkete karşın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbir ve önlemlerin uygulandığı ikinci çeyrekte bu rakam 2 bin 500'ün de üzerine çıktı. Buna göre, bu yılın ilk yarısında dijitalle tanışan şirketlerin sayısı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 50 artarak toplamda 4 bini aştı. Bu artışta en önemli rolü KOBİ'ler üstlendi.

Mastercard'ın hızlı ve güvenli dijital ödeme platformu Masterpass ile e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft tarafından incelenen veriler, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un Türkiye'deki e-ticarete etkilerini ortaya koyuyor. Buna göre, Kovid-19'a yönelik alınan tedbirler ve sosyal mesafe özellikle KOBİ'lerin dijitalleşme hızını artırırken, tüketicilerin e-ticaretle olan ilişkisini de güçlendirdi.

Pandemi öncesinde KOBİ'lerin ve hatta kurumsal ve büyük şirketlerin e-ticaret kanalını açması ciddi zamanlar alırken, salgın ile birlikte bu süreç dijitalleşmeden çekinen binlerce KOBİ'ye e-ticarete uygun maliyetlerle sadece birkaç günde başlanabileceğini gösterdi.

Koruyucu önlemler kapsamında evde kalan tüketiciler de internetin zenginliklerini keşfetti. Salgının ilk günlerinde dezenfektan, maske ve eldiven gibi ürünlerin satışlarında yüzde 5 binleri aşan artış gözlense de sonraki dönemde tüketiciler ev yaşamını keyfe dönüştürecek alışverişlere yöneldi.

Mayıs ayında oyun ve hobi ürünlerinin satışı ortalama yüzde 250, iç giyimdeki artış ortalama yüzde 225, ev tekstilindeki artış da ortalama yüzde 163 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde daha önce uzaktan yapılması imkansız görünen sanat aktiviteleri ve eğitim programları da dijitalleşme rüzgarına kapıldı. Buna bağlı olarak pastel boya satışları yüzde 2 bin 850 artarken, yağlı boya fırçalarındaki satış yüzde 1.322, seramik hamuru satışı yüzde 825 yükseldi. Bu dönemde zirai ürün satışlarına yönelik talep ise yüzde 134 arttı.

Öte yandan, av ve kamp sektöründeki satışlar da yüzde 35 artış gösterdi.

Mastercard'dan KOBİ'lere destek paketi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, şunları kaydetti:

"Günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19, dijitalleşme süreçlerinin hızlanmasına neden oldu. Dijitalleşmeyi ajandalarına almış ama bir sebepten adım atmaktan çekinen pek çok KOBİ aslında süreçlerin ne kadar kolay olduğunu da deneyimlemiş oldu. Biz de bu dönemde MasterKOBİ platformu üzerinde hazırladığımız destek paketi ile işletmelerin dijitalleşme sürecindeki temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak istedik. Ticaret Bakanlığı'nın destek programına da dahil edilen destek paketimiz kapsamında, bugüne kadar 2 bini aşkın işletmenin dijitalleşme çalışmalarına katkı sağlamış olmaktan gurur duyuyoruz."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Mastercard, Ticaret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pandemide KOBİ'lerin dijitalleşmesi yüzde 50 hızlandı - Son Dakika Ekonomi

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