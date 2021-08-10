Pandemide krizi fırsata çevirdiler

COVID-19 küresel salgını ve tam kapanma, ekonomiyi dönüşüme zorladı. Tam kapanma ve kısıtlamaların oluşturduğu ekonomik baskıyı fırsata çeviren sektörler ise büyümeye ve kazandırmaya devam ediyor.

Hacmi 520 milyar TL'ye ulaşan lojistik sektörü, krizi fırsata çeviren sektörlerin başında geliyor. Lojistik sektörünün içerisinde önemli bir yer tutan kargo sektörü, pandemide 100 bin kişiye istihdam sağlayarak iş kaybına uğrayan diğer sektörlerin açığını kapattı. Kargo sektörü içerisinde en yüksek büyüme rakamlarına ulaşan GKN Kargo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, sektörün altı ayını değerlendirdi.

Tam kapanma ve kısıtlamaların tüketici davranışına olan etkisini erken öngördüklerini belirten Gökhan Akyürek, "Pandeminin oluşturduğu tam kapanma ve kısıtlamaları iyi okuyarak, dijital alışverişin katlanarak artacağını görebildik. Alışverişte yeni dijital girişimlerin başlattığı akımı da takip ederek müşteri portföyümüzü bu yönde genişlettik. Aldığımız karar meyvelerini verdi. Pandeminin tepe noktasını gördüğü 2021'in ilk altı ayında yüzde 150 büyüdük. Araç sayımız 76'dan 130'a çıktı. Aylık ortalama 600 bin olan paket gönderim sayısı 1,5 milyon seviyesine ulaştı" diye konuştu.

"Kurban bayramında perakende sektörünün toparlandığını gördük"

Normalleşme adımlarının atılmasıyla tüketicinin perakende satışa yöneldiğini vurgulayan Akyürek, "Bir yılı aşkın süredir devam eden kısıtlama uygulamaları tüketiciyi dijital mecralardan alışverişe mecbur bıraktı. Ancak normalleşmeyle satın alma davranışı perakende sektörüne yöneldi. Kurban bayramında taşıdığımız ürünlerin hacmine bakarak, perakende sektörünün son 2 yılın en iyi seviyesini yakaladığını söyleyebiliriz. Bayram öncesi ve sonrasında perakende gönderimlerini destekleyebilmek için 35 araç ve 150'ye yakın personel takviyesi yaptık. Özellikle yoğunluğun arttığı bu dönemde yüzde 100 müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada kurum ve kişilere özel, ihtiyaç odaklı butik hizmet modelimizi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sektör büyümeye devam edecek"

Alışverişte dijitalizasyonun toplumun her kesimine yayıldığını, normalleşmeyle ise perakende satışların eski seviyelerine geldiğini söyleyen Gökhan Akyürek, "İnternet alışverişi, pandemi öncesinde şüpheyle yaklaşılan, toplumun önemli bir kesimi tarafından tercih edilmeyen bir tüketim şekliydi. Pandemi bu yöndeki şüpheleri kırarak, internet alışverişini zoraki de olsa arttırdı. Bugün ise normalleşmeyle perakende sektörünün toparlanmaya başladığını görüyoruz. Tüketim ne yolla gerçekleşirse gerçekleşsin, lojistiği, (ürünün istenilen yere varması) hep arka planda kalan, ancak en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecek. Üretmeye ve tüketmeye devam ettikçe ürünleri gideceği yere ulaştıracağız. Lojistik sektörü 520 milyar TL'lik devasa bir hacme sahip. Bu hacmin ve istihdamın artacağına inanıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - BURSA