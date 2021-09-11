Üye Girişi
PANDEMİDE KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN FATİH, OTELDEN HEM BURS HEM STAJ İMKANI KAZANDI - Son Dakika

PANDEMİDE KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN FATİH, OTELDEN HEM BURS HEM STAJ İMKANI KAZANDI

11.09.2021 14:16

ANTALYA'da yaşayan Fatih Kamil Yavuz (18), Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğin Turizmcileri' projesinden ilk yararlanan öğrenci oldu.

ANTALYA'da yaşayan Fatih Kamil Yavuz (18), Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğin Turizmcileri' projesinden ilk yararlanan öğrenci oldu. 5 yıldızlı otelden hem burs kazanıp hem de staj imkanı yakalayan Yavuz, Koronavirüsü avantaja çevirdim. Sürekli ders çalıştım dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, liselerde seçilecek öğrencilerin liseyi himayeye alan kurum tarafından burslu olarak yüksek öğretime devam etmelerini sağlamaya yönelik 'Geleceğin Turizmcileri' projesi hayata geçti. Antalya'da Mehmet Zeki Balcı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Rixos Hotels işbirliği sayesinde ilk kez bir öğrenci hem burs hem de staj imkanı yakaladı. Mehmet Zeki Balcı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Fatih Kamil Yavuz, üniversite sınavında ilk 6 binin içine girerek, Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü yüzde 100 burslu kazandı. Lisedeki staj görevini Rixos DownTown Antalya'da tamamlayan Fatih Kamil Yavuz, hayata geçirilen iş birliği projesiyle Antalya Bilim Üniversitesi'nde eğitim gördüğü süre içerisinde yılda 8 ay RixosHotels'ten aylık 750 lira nakdi bursun yanı sıra, 4 ay staj imkanı yakalayan ilk öğrenci oldu. Geleceğin turizmcisi Fatih Kamil Yavuz, üniversiteden mezun olduktan sonra dünyanın çeşitli ülkelerinde marka değeri olan RixosHotels grubunda çalışmak istediğini aktardı.

GELECEĞİN TURİZMCİSİ

Fatih Kamil Yavuz, üniversite sınavında ilk 6 binin içine girdiğini ve istediği bölümü kazandığını anlattı. Yavuz, Gastronomi benim çocukluktan beri hayalimdi. Hatta onun için meslek lisesinde mutfak bölümünü okudum. Lisedeki öğretmenlerim çok yardımcı oldu. Bize bütün projenin imkanlarını sundu. Onun için özellikle ilk projeler bize sunuldu, RixosHotels projeye dahil oldu. Bunu öğrendikten sonra daha çok çalışmaya başladım. RixosHotels'in bana sunabileceği imkanları gördüm. Büyük bir kurum ve dünyada birçok oteli bulunuyor. Ben de derslerime çalıştım, daha sonra burada staj yaptım. 12'nci sınıfa geçtiğimde koronavirüsü avantaja çevirdim. Sürekli ders çalıştım. RixosHotels'in Antalya Bilim Üniversitesi'yle projeye dahil olduğunu tahmin ediyordum. RixosHotels okurken ve staj yaparken bize büyük olanaklar sundu. Hem okulumu onore ettim hem Antalya Bilim Üniversitesi'ni kazandım hem de Rixos'tan burs aldım. Benim için çok güzel bir fırsat oldu. Arkadaşlarıma örnek olduğumu düşünüyorum diye konuştu.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANINCA BURSLARI DEVAM EDİYOR

Mehmet Zeki Balcı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Çiftçi, 2 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve turizm sektör temsilcilerinin okulu proje kapsamına aldıklarını anlattı. Protokol kapsamında özellikle yabancı dil ağırlıklı okul olması dolayısıyla ilginin yoğun olduğunu aktaran Çiftçi, bu sayede turizm sektörünün de desteğinin güçlü olduğunu söyledi. Öğrencilerin okulda 4 yıl içerisinde 3 yabancı dil öğrendiğini belirten Rahmi Çiftçi, Öğrencilerimiz çalışırken burs almaları, öğrencilerimizi ve velilerimizi son derece mutlu etmiştir. Öğrencilerimiz 4 yıl okuduktan sonra üniversiteyi kazanınca bu bursları devam etmektedir. Üniversiteye devam ederken de yaz aylarında staj imkanlarını aynı otel grubunda çalışarak devam ettirmektelerdir. Devletin imkanları doğrultusunda bu öğrencilerimiz sigortalı. Asgari ücretin dörtte biriyle öğrencilerimize devlet katkı yapıyor. Ayrıca bu öğrencilerimiz çalışırken destek almaktadır. 3 yabancı dili iyi bilen bir öğrenci asgari ücretin yüzde 60'ı ve 1500 lira da burs alabilmektedir. Öğrencimiz Fatih bizi onurlandırarak bu burslardan yararlandı. Kendisini tebrik ediyoruz diye konuştu.

TURİZM SEKTÖRLERİYLE İŞ BİRLİĞİ

Antalya Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Kandur, üniversitenin eğitim verdiği alanlarda sektörle birçok işbirliği yapıldığını anlattı. Turizm Fakültesi olarak RixosHotels'le bir proje yapma arzusu olduğunu belirten Prof. Dr. Kandur, Çalışmalarımızı sürdürdük ve bugün de bunu ete kemiğe büründürmenin heyecanı içerisindeyiz. Geleceğin turizmcileri projesiyle öğrencilerin turizm şirketleriyle eşleştirilmesi ve bunların eğitimlerinin finanse edilmesi düşünülüyordu. Biz bunu Rixos grubuyla başlattık, bugün ilk öğrencimizi üniversitemize kazandırmanın gururu içindeyiz. Öğrencimizin eğitimini RixosHotels sağlamış olacak. İnşallah bunu farklı alanlarda da genişletip devam ettirmeyi düşünüyoruz dedi.

PANDEMİDE KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN FATİH, OTELDEN HEM BURS HEM STAJ İMKANI KAZANDI
PANDEMİDE KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN FATİH, OTELDEN HEM BURS HEM STAJ İMKANI KAZANDI
PANDEMİDE KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN FATİH, OTELDEN HEM BURS HEM STAJ İMKANI KAZANDI
PANDEMİDE KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN FATİH, OTELDEN HEM BURS HEM STAJ İMKANI KAZANDI

milli eğitim bakanlığı, Antalya, Turizm, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PANDEMİDE KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN FATİH, OTELDEN HEM BURS HEM STAJ İMKANI KAZANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti 15:17 Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde 15:14 Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi 14:54 Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi
Hadise, uzaklaştırma kararı aldırdığı saplantılı hayranını kendisini gözetlerken yakalayınca soluğu mahkemede aldı 14:28 Hadise, uzaklaştırma kararı aldırdığı saplantılı hayranını kendisini gözetlerken yakalayınca soluğu mahkemede aldı Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor 14:13 Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek 14:08 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Dürümcü Emmi'nin sahibi 13:59 Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun 13:22 Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun

Son Dakika Haberleri
15:16 Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti
15:15 Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada
15:13 Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde
14:54 Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi
14:50 TRT Spor'da sürpriz ayrıldı! Tümer Metin, bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak
14:26 Tartıştığı adamın sevgilisinin evine molotofkokteyli atıp yakmaya çalıştı
14:25 Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu
14:14 Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Almanya'dan 3 takımın radarında
13:45 Arda Turan, 2018'de Berkay'la aralarında yaşanan şiddet hakkında ilk kez konuştu: Kimse benim eşime mesaj atamaz
13:21 Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada         
15:15
Fotoğraf çekme bahanesiyle çıktığı 109 metrelik kuleden ölüme atladı Fotoğraf çekme bahanesiyle çıktığı 109 metrelik kuleden ölüme atladı         
15:09
Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada         
14:32
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
İSKİ kazısında tarihi keşif! İstanbul'un göbeğinde 6 metre yüksekliğinde duvar sur kalıntıları bulundu İSKİ kazısında tarihi keşif! İstanbul'un göbeğinde 6 metre yüksekliğinde duvar sur kalıntıları bulundu         
14:11
Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı         
14:01
Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp         
13:59
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı         
13:21
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin         
13:16
Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı         
13:15
İndirimli halı almak için koronayı unuttular İndirimli halı almak için koronayı unuttular         
12:06
Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi         
11:20
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 15:22:36. #1.13#
SON DAKİKA: PANDEMİDE KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN FATİH, OTELDEN HEM BURS HEM STAJ İMKANI KAZANDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement