PANDEMİDE KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN FATİH, OTELDEN HEM BURS HEM STAJ İMKANI KAZANDI - Son Dakika

ANTALYA'da yaşayan Fatih Kamil Yavuz (18), Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğin Turizmcileri' projesinden ilk yararlanan öğrenci oldu. 5 yıldızlı otelden hem burs kazanıp hem de staj imkanı yakalayan Yavuz, Koronavirüsü avantaja çevirdim. Sürekli ders çalıştım dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, liselerde seçilecek öğrencilerin liseyi himayeye alan kurum tarafından burslu olarak yüksek öğretime devam etmelerini sağlamaya yönelik 'Geleceğin Turizmcileri' projesi hayata geçti. Antalya'da Mehmet Zeki Balcı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Rixos Hotels işbirliği sayesinde ilk kez bir öğrenci hem burs hem de staj imkanı yakaladı. Mehmet Zeki Balcı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Fatih Kamil Yavuz, üniversite sınavında ilk 6 binin içine girerek, Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü yüzde 100 burslu kazandı. Lisedeki staj görevini Rixos DownTown Antalya'da tamamlayan Fatih Kamil Yavuz, hayata geçirilen iş birliği projesiyle Antalya Bilim Üniversitesi'nde eğitim gördüğü süre içerisinde yılda 8 ay RixosHotels'ten aylık 750 lira nakdi bursun yanı sıra, 4 ay staj imkanı yakalayan ilk öğrenci oldu. Geleceğin turizmcisi Fatih Kamil Yavuz, üniversiteden mezun olduktan sonra dünyanın çeşitli ülkelerinde marka değeri olan RixosHotels grubunda çalışmak istediğini aktardı.

GELECEĞİN TURİZMCİSİ

Fatih Kamil Yavuz, üniversite sınavında ilk 6 binin içine girdiğini ve istediği bölümü kazandığını anlattı. Yavuz, Gastronomi benim çocukluktan beri hayalimdi. Hatta onun için meslek lisesinde mutfak bölümünü okudum. Lisedeki öğretmenlerim çok yardımcı oldu. Bize bütün projenin imkanlarını sundu. Onun için özellikle ilk projeler bize sunuldu, RixosHotels projeye dahil oldu. Bunu öğrendikten sonra daha çok çalışmaya başladım. RixosHotels'in bana sunabileceği imkanları gördüm. Büyük bir kurum ve dünyada birçok oteli bulunuyor. Ben de derslerime çalıştım, daha sonra burada staj yaptım. 12'nci sınıfa geçtiğimde koronavirüsü avantaja çevirdim. Sürekli ders çalıştım. RixosHotels'in Antalya Bilim Üniversitesi'yle projeye dahil olduğunu tahmin ediyordum. RixosHotels okurken ve staj yaparken bize büyük olanaklar sundu. Hem okulumu onore ettim hem Antalya Bilim Üniversitesi'ni kazandım hem de Rixos'tan burs aldım. Benim için çok güzel bir fırsat oldu. Arkadaşlarıma örnek olduğumu düşünüyorum diye konuştu.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANINCA BURSLARI DEVAM EDİYOR

Mehmet Zeki Balcı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Çiftçi, 2 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve turizm sektör temsilcilerinin okulu proje kapsamına aldıklarını anlattı. Protokol kapsamında özellikle yabancı dil ağırlıklı okul olması dolayısıyla ilginin yoğun olduğunu aktaran Çiftçi, bu sayede turizm sektörünün de desteğinin güçlü olduğunu söyledi. Öğrencilerin okulda 4 yıl içerisinde 3 yabancı dil öğrendiğini belirten Rahmi Çiftçi, Öğrencilerimiz çalışırken burs almaları, öğrencilerimizi ve velilerimizi son derece mutlu etmiştir. Öğrencilerimiz 4 yıl okuduktan sonra üniversiteyi kazanınca bu bursları devam etmektedir. Üniversiteye devam ederken de yaz aylarında staj imkanlarını aynı otel grubunda çalışarak devam ettirmektelerdir. Devletin imkanları doğrultusunda bu öğrencilerimiz sigortalı. Asgari ücretin dörtte biriyle öğrencilerimize devlet katkı yapıyor. Ayrıca bu öğrencilerimiz çalışırken destek almaktadır. 3 yabancı dili iyi bilen bir öğrenci asgari ücretin yüzde 60'ı ve 1500 lira da burs alabilmektedir. Öğrencimiz Fatih bizi onurlandırarak bu burslardan yararlandı. Kendisini tebrik ediyoruz diye konuştu.

TURİZM SEKTÖRLERİYLE İŞ BİRLİĞİ

Antalya Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Kandur, üniversitenin eğitim verdiği alanlarda sektörle birçok işbirliği yapıldığını anlattı. Turizm Fakültesi olarak RixosHotels'le bir proje yapma arzusu olduğunu belirten Prof. Dr. Kandur, Çalışmalarımızı sürdürdük ve bugün de bunu ete kemiğe büründürmenin heyecanı içerisindeyiz. Geleceğin turizmcileri projesiyle öğrencilerin turizm şirketleriyle eşleştirilmesi ve bunların eğitimlerinin finanse edilmesi düşünülüyordu. Biz bunu Rixos grubuyla başlattık, bugün ilk öğrencimizi üniversitemize kazandırmanın gururu içindeyiz. Öğrencimizin eğitimini RixosHotels sağlamış olacak. İnşallah bunu farklı alanlarda da genişletip devam ettirmeyi düşünüyoruz dedi.