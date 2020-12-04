Pandemide kuruyemiş sektörü büyüdü - Son Dakika

Pandemide kuruyemiş sektörü büyüdü

04.12.2020 10:04
Pandemide kuruyemiş sektörü büyüdü, System.String[]

Pandemi nedeniyle evde oturan kişilerin en çok tükettiği ürün kuruyemiş oldu.

Pandemi nedeniyle evde oturan kişilerin en çok tükettiği ürün kuruyemiş oldu.

Türkler için ayrı bir öneme sahip olan kuruyemiş, kurumsallaşan firmalarla birlikte sektör haline gelerek, çerezlik ve endüstriyel pazarda büyük paylara ulaştı. Özellikle pandemide evde oturan kişilerin en çok tükettiği ürün,kuruyemiş oldu. Dijital alt yapısıyla pandemiye hazırlıklı olan Göral Kuruyemişi ise pandemide dahada büyüdü. Online satış sistemine çoktan geçen marka, doğru ambalajlanmış çok çeşitli ürünleriyle krizi fırsata çevirdi. Salgında dijital hayata hazırlıklı yakalanan Göral Kuruyemiş, pazarpayını artırdı. Ülkemiz, dünyanın en önemli kuruyemiş üreticilerinden biri Avrupa kuruyemiş ihtiyacının büyük bölümünü Türkiye'den karşılıyor. Avrupa'ya en çok kuru yemiş ihraç eden firmalardan biri olan Göral Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Bakışgan konuyla ilgili, "Biz pandemisürecindede büyümeye devam ettik. Bunu alt yapımızın hazır olmasına bağlıyorum. Tam 65 yıldır kuruyemiş üretiyoruz, 20 yıldır da Avrupa'nın her ülkesineihracatyapıyoruz.Lezzetli ürünlerimizi, yüksek teknoloji kullanarak ambalajladık. Böylece Avrupalı Türklere memleket kokusunu hissettirecek kadar tazelikte ürünlerimizi sunabildik. Hem içpiyasa hem de dış piyasanın beklentilerine göre sürekliyatırım yaptık ve kurumsallaşmaya çalıştık.Öte yandan dünya da hızla yaygınlaşan ve pandemide hayatımıza bıçak gibi giren dijital hayata biz zaten çoktan geçmiştik. En son teknolojide ambalajladığımız ürünlerimizi online olarak satışına başlamıştık. O nedenle pandemide de pazar payımız artmaya devam etti" diye konuştu.

Bağışıklık sistemiğini güçlendiriyor

Kuruyemişin bağışıklık sistemini güçlendirdiği için pandemide değeri daha da anlaşıldığını belirten Ünal Bakışgan, kuruyemiş tüketmenin sağlığa yararlı olduğunu ifade ederek, "Kuruyemişin birçok gıda ürününe nazaran daha sağlıklı olduğu bilinen bir gerçek. Çoğu gıda ürünü katkı maddeleri eklenerek tüketime hazır hale getirilirken, kuruyemiş böyle bir süreçten geçmiyor. Kavurma ve kurutma işlemlerinde kimyasal herhangi bir ürün ve katkı maddelerini kullanmadığımız gibi,en son teknoloji ambalaj sistemimizle taze ve katkısız kuruyemişlerimiz daha ilk günkü tazeliği ve kokusu ile güvenilir bir besin oluyor. Ayrıca herkesin bildiği gibi, kuruyemişlerin insan sağlığına birçok faydası var, hatta bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor" şeklinde konuştu.

Avrupa'da sponsor oldu

Göral Kuruyemiş, markalaşma konusunda da çalışmalarına hız verdiğini kaydeden Bakışgan, "Star TV'de başlayan İbo Show'a Avrupa Euro Star'da ana sponsor olduk. Bir birinden ünlü sanatçıların konuk olduğu program ile gurbetçiler hasret kaldıkları memleket türkülerini dinlerken adeta nostalji yaşıyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Pandemide kuruyemiş sektörü büyüdü
Pandemide kuruyemiş sektörü büyüdü
Pandemide kuruyemiş sektörü büyüdü

Yönetim Kurulu, Türkiye, Star, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemide kuruyemiş sektörü büyüdü - Son Dakika Ekonomi


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