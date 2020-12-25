Pandemide kuryelerin iş yükü isyanı - Son Dakika

Pandemide kuryelerin iş yükü isyanı

25.12.2020 11:05
Pandemide kuryelerin iş yükü isyanı, System.String[]

KORONAVİRÜS salgınının dünya genelinde etkisini göstermesiyle birçok iş sektörü durma noktasına gelirken, trafikte büyük tehlike altında olan motosikletli kuryelerinin iş yükleri daha da arttı.

KORONAVİRÜS  salgınının dünya genelinde etkisini göstermesiyle birçok iş sektörü durma noktasına gelirken, trafikte büyük tehlike altında olan motosikletli kuryelerinin iş yükleri daha da arttı. İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris,  "Bu süreçte Türkiye genelinde 160 ölümlü kazamız var. Bunların 86'sı İstanbul'da olmuş" dedi. Tomris, "Yeni ehliyet alan arkadaşlar, bu işe heves eden arkadaşlar bir deneyimi olmadan bu işe atılmaya kalktı. Deneyimi olmadan bu işte trafiğe çıkmak zaten intihar. Bu da kazaların hepsini ardı ardına getirdi." diye konuştu.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞ YÜKLERİ DAHA DA ARTTI"

Koronavirüs salgınınında  birçok kişi evlerinden çalışmaya başlarken, tedbirler kapsamında restoran ve kafeler de paket siparişle çalışmaya başladı. Salgın şartları birçok mesleğin yavaşlamasına ya da durmasına neden olurken, internet ve telefon üzerinden siparişler motosikletli kuryelerin mesaisini arttırdı. Siparişlerini zamanında yetiştirmek için adeta zamanla yarışan motosikletli kuryeler, özellikle kış günlerinde yağmurlu ve soğuk havalarda zorlu şartlara rağmen işlerini yürütmeye çalışıyor.

"ÖLÜMLÜ MOTOSİKLETLİ KAZALARIN 86 TANESİ İSTANBUL'DA"

Pandemi süreciyle birlikte iş yüklerinin ve buna bağlı olarak ölümlü kazaların da arttığının altını çizen İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, "160  ölümlü kazamız var Türkiye genelinde. Bunlardan 86'sı  İstanbul'da olmuş. 500'ü aşkında yaralanmalı yani sakat kalmış, iş göremez raporu almış arkadaşıız var. Rakamlar oldukça yüksek" dedi.Tomris, "Çünkü pandemi döneminden itibaren oluşan yoğunluk ve baskı bunları beraberinde getirdi. Çoğalan şirket firmalarda özellikle yemek firmalarında bu hız puanlama baskısı oldukça fazla. Yeni ehliyet alan arkadaşlar, bu işe heves eden arkadaşlar bir deneyimi olmadan bu işe atılmaya kalktı. Deneyimi olmadan bu işte trafiğe çıkmak zaten intihar. Bu da kazaların hepsini ardı ardına getirdi. Zaten ufak çaplı bir araca biniyoruz. Her türlü riskin, tehlikenin altındayız. Siparişlerin sıcak gelmesi için, teslimatların çabuk olabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tek istediğimiz farkında olmaları. Bizleri biraz daha yolda görmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

"ARTIK İSTEYEN HERKES MOTOSİKLETLİ KURYE OLAMAYACAK"Motosikletli kurye olabilmek için bazı şartlar getirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tomris, "Şu an isteyen herkes, ehliyetini alan herkes motokurye olabiliyor. Restoranlara girebiliyor. Ehliyetsiz çalışan arkadaşlar da var. Restoranlarımız bunu göz ardı ediyor. Olmaması gereken bir şey. Ehliyetsiz kimsenin çalışmasını istemiyoruz. Artık isteyen herkes motosikletli kurye olamayacak. Bunun için bir belge zaten var ama resmiyette bu belge yok. Bunun da önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu belgeyi almaya çalışıyoruz. Çünkü bizim canımız yanıyor. Ne zaman internette bir haber görsek biz üzülüyoruz" diye konuştu.

"ARALARDAN KAÇARAK BİR ŞEKİLDE SİPARİŞİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"16 senedir motosikletli kurye olarak çalışan Osman Ulukaya, trafikte karşılaştıkları tehlikeleri anlattı. Ulukaya, "Şu anda sipariş yetiştirmeye çalışıyorum. Herkes evde olduğu için ve sipariş verdiği için yoğun bir şekilde ara sokaklardayız. Mümkün olduğunca araçlardan uzak durmaya çalışıyoruz ama aralardan kaçarak bir şekilde siparişi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte iş yükümüz normal günlere göre 5 kat, 10 kat daha arttı. Tek istediğimiz, araçlar inşallah bizi fark ederler. Çünkü onlarda bir kaporta var. Biz de bir can var. Can güvenliğimiz zaten ne kadar da kaskımızı taksak fark edemediğimiz yerler oluyor. Araç arkamdan korna çalsa bile çoğu zaman kaskın içinde fark edemiyorum aynada gördüğümle idare edebiliyorum. Kurallara uymaya çalışıyoruz ama uyamadığımız noktalar oluyor çünkü işler yetişmediğinde baskı oluyor" dedi.

"GÜNDE ATLATTIĞIMIZ TEHLİKELERİ SAYSAM, SAYMAKLA BİTMEZ"

10 yıldır motosikletli kurye olarak çalışan Bayram Karabudak ise, "Mecbur siparişi sıcak götürmek gerekiyor. Öyle istiyor müşteri. Yol sıkıntılı ama mecbur götürmek zorundayız. Özellikle bizim araç kullanıcılarının sinyal vermeme gibi bir adetleri var. Kesinlikle sinyal vermiyorlar. Önüme çıkıyor sinyal vermeden, bir de suçlu ben oluyorum. Müşteri de sıcak bekliyor. Ben özellikle trafik kurallarına riayet etmek istiyorum. Dün akşam mesela kasisten geçiyorum arkadan vurdu bir tanesi. Yine suçlu ben oldum. Günde atlattığımız tehlikeleri saysam, saymakla bitmez. O kadar çok ki. Zamanla yarışıyoruz ne yapalım" diye konuştu.


- İstanbul
Pandemide kuryelerin iş yükü isyanı
Pandemide kuryelerin iş yükü isyanı
Pandemide kuryelerin iş yükü isyanı
Pandemide kuryelerin iş yükü isyanı
Pandemide kuryelerin iş yükü isyanı
Pandemide kuryelerin iş yükü isyanı
Pandemide kuryelerin iş yükü isyanı

Koronavirüs, İstanbul, İntihar, Ehliyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemide kuryelerin iş yükü isyanı - Son Dakika


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