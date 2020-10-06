Pandemide Marmaris koylarına yatla gelenler bölge ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

MARMARİS'te, kırsal turistik mahallelerin el değmemiş koylarına demirleyen milyon dolarlık yatlardaki tatilcilerin alışverişleri, yöre ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan deniz sınırlarının 15 Haziran tarihinden itibaren açılmasıyla Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den çok sayıda tatilci ve deniz tutkunu, yat ve yelkenlileriyle cennet koylara akın etti. İlçenin el değmemiş kırsal mahallelerine yakın koylarda gözlerden uzak ve pandemiden izole olarak yatlarında tatil yapanlar yörenin ekonomisine katkı sağlıyor. Yatların sahipleri zaman zaman zodyak botlarla Bozburun, Selimiye ve Turgut mahallelerine gelerek alışveriş yapıyor. Yat personeli ise günlük yiyecek-içecek ihtiyaçlarını buradaki marketlerden karşılıyor. Avrupa'nın zengin turistleri, gittikleri mahallelerde organik bal, lavanta, sabun, kekik gibi yöresel ürünlerin yanı sıra, hediyelik eşya dükkanlarından da bol bol alışveriş yapıyor. Akşam ise çevresi yemyeşil doğa ile çevrili restoran ve kafeteryalarında yemeklerini yiyip, bol oksijenli havayı içlerine çekip, içeceklerini yudumluyor.